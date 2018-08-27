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中華棒球隊勝韓 陳忠：僑心與台灣選手融為一體

發稿時間：2018/08/27 13:50

最新更新：2018/08/27 14:18

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亞運中華成棒隊26日以2比1勝南韓隊，率團為中華隊加油的駐印尼代表陳忠表示，所有僑胞的心徹底與台灣選手融為一體。（中央社檔案照片）亞運中華成棒隊26日以2比1勝南韓隊，率團為中華隊加油的駐印尼代表陳忠表示，所有僑胞的心徹底與台灣選手融為一體。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達27日專電）亞運中華成棒隊昨天以2比1勝南韓隊，率團為中華隊加油的駐印尼代表陳忠說，所有僑胞的心徹底與台灣選手融為一體，有史以來最大的亞運加油團在雅加達沸騰。

亞運中華成棒隊昨晚與南韓隊交手，被比喻為小蝦米戰大鯨魚，中華隊投手群吳昇峰、王宗豪、王政浩聯手，林加祐敲出2分砲，以2比1拿勝，是繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓。中華隊過去在一級國際賽事與南韓隊對戰敗多勝少，南韓隊此次組成職棒明星隊參賽，中華隊以業餘社會隊球員為主體，加上7名年輕職棒球員組成。

昨天由陳忠率領的600名印尼僑胞、台商到球場加油，盛大的加油團慷慨激昂的加油聲從比賽一開始到結束都未曾停歇，不僅成為亞運賽事另一亮點，也是中華隊球員們最堅強、溫暖的後盾。

陳忠今天在加油團群組撰文表示，昨晚中華對韓一役的印尼僑界加油團，是旅居印尼僑界有史以來規模最浩大的加油組合，似乎也是歷來在海外國際賽事最大的加油陣容。

他說，來自印尼各處的僑胞和留台校友扶老攜幼，下午3時半就陸續進場，開賽前已經將會方分配給台灣的加油區擠得水洩不通。賽前饒富台味的加油聲已讓看台上的熱情不斷加溫，萬隆僑界帶來的鑼鼓隊喧天的鑼鼓聲更將大伙兒的熱情帶到沸點。

昨晚化身熱情球迷的陳忠說，他和妻子置身其中，感受到無比溫暖，情緒不自覺沸騰起來。從中華隊第一局拿下2分，一路被韓方緊追，到第9局幾乎被追平甚至超前，他的心臟幾乎快跳出來，妻子則不時俯首祈禱，僑胞們既緊張又期待的高亢加油聲和喧天鑼鼓聲，互相激盪。

陳忠說，這一晚，大家情緒沸騰的程度猶勝當年為參加世界賽的少棒隊加油情形。「這一夜，印尼的僑心徹底與我們的棒球健兒融為一體！」

亞運台灣加油團活動總幹事郭東義昨天也吶喊到沙啞。他表示，真的很感謝大家熱情相挺，100分的加油團加上100分棒球隊的精彩比賽，簡直就是十全十美，這是印尼台僑大合作的成果，謝謝大家的付出與努力。（編輯：陳俊碩）1070827

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