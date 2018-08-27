首次帶隊亞運射箭拿金 劉展明：金牌獻給老婆

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）12年前杜哈亞運，劉展明的老婆林華珊，是亞運女團銅牌成員，如今劉展明完成了老婆生涯的遺憾，帶領中華男團在射箭反曲弓團體賽奪金，他說：「我要把這面金牌獻給我的老婆。」
劉展明是今年亞運中華射箭代表隊男子隊教練，陣中年僅17歲的小將湯智鈞以及饒廷宇，都是他的得意子弟，為了今年亞運，劉展明只能「拋家棄子」，留下剛生產完的老婆，還有5個月大的寶貝女兒。
「我的女兒，大概只認識手機裡的我。」說到這，劉展明臉上露出一絲苦笑，「每次打電話回家，老婆都會拿著手機給女兒看，對著女兒說來叫叔叔」。
劉展明和林華珊是高中同學，兩人畢業後繞了一圈，一起回到明德高中任教，老婆是國中隊教練，還是饒廷宇的啟蒙指導教練，劉展明則是完全中學教頭，兩人生活在一起，工作也在一起，射箭是兩人共同的語言。
今年3月1日中華射箭代表隊進駐國家訓練中心開始集訓，當時林華珊即將臨盆，對於是否要下左訓，劉展明原本還有一絲猶豫，沒想到老婆大人金口一開：「沒關係，你去吧。」
對於老婆的力挺，劉展明非常感動，今年亞運，他沒有辜負期待，帶回了隊史第一面亞運團體賽金牌，人在台灣的林華珊，隔海同步關心戰況，比賽結束後也興奮地在臉書上發文：「TPE射箭就說你們可以，終於辦到了！」（編輯：張芷瑄）1070827
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