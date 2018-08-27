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亞運成棒初體驗 戴如量攻守俱佳

發稿時間：2018/08/27 16:19

最新更新：2018/08/27 16:19

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達27日電）亞運中華成棒隊開路先鋒戴如量，昨天在對南韓比賽穩守外野最後一道防線，今天與香港隊比賽上壘率百分百，單場4安、表現稱職，國際一級成棒賽事初體驗有不錯的發揮。

中華隊打擊教練克魯茲先前也曾稱讚戴如量的打擊表現，在培訓階段幫忙微調打擊姿勢，安打的落點變得比較廣，打擊也變得比較穩定；戴如量昨天與南韓隊交手，單場4打數沒有安打發揮，今天與香港比賽，打擊慢慢調整到位。

昨天與南韓隊比賽，戴如量先發守左外野，1、2、4局都有出現南韓隊打者打成左外野強勁飛球被戴如量接殺的穩定守備表現；戴如量說，中華隊的投手群都表現不錯，所以守備也要幫忙他們，幫他們守好每一球。

戴如量提到，昨天夜間比賽，因為球場周圍沒有遮蔽物，守備時容易受到鄰近場地的燈光、周圍建築物反光影響，需要特別注意，他也感謝情蒐小組提供完整的資料，無論對投手、打擊、守備都有很大的幫助，清楚的呈現每個打者打擊的習性和球的落點，才能讓昨天的比賽順利搶勝。

戴如量去年曾入選亞洲棒球錦標賽中華代表隊，此次參加更高層級的亞運，他表示張力當然大很多，對手的層級也不同，但團隊的每個人都做得很好。（編輯：張芷瑄）1070827

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