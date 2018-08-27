亞運龍舟頻創佳績 中華隊長距備戰見效

亞運最前線（中央社台北27日電）中華男子輕艇代表隊今天在2018雅加達-巨港亞洲運動會龍舟1000公尺決賽，以4分31秒185成績強勢摘金。教練侯鴻章說，中華隊6年來以賽代訓，平時以長距離備戰，是取得2金、1銀的重要原因。



中華男子輕艇代表隊目前奪得2金、1銀，包括200公尺龍舟銀牌、500公尺龍舟金牌、1000公尺龍舟金牌，侯鴻章賽後受訪談到訓練策略差別。



他指出，通常賽事過了40秒以後，選手會有耐乳酸問題，如果訓練時以長距離備戰，500公尺賽事就有機會，若採短距離訓練，屬於無氧，500公尺搶勝機會就比較少，1000公尺更不可能，所以中國大陸在200公尺獲得金牌，1000公尺只獲第4名，「我們用1000公尺耐力往後打，雖然200公尺無法第一，但速度不錯，來打500公尺、1000公尺會比較順利」。



這次中華代表隊成員以花蓮選手為主力，但開放選拔，因此有台北、桃園、彰化等縣市好手加入，實力更堅強。



侯鴻章表示，為了亞運，大家練了6年，過程中遇到東亞運，獲得體育署支持，拿到一些獎金，再以獎金做集訓，之後又遇到亞錦賽、世錦賽，等於是以賽代訓，靠微薄獎金支持下去。



他說，這次代表隊選手有學生、社會人士，為了拚亞運，有些學生還特別休學來練習。



媒體詢問訓練辛酸，侯鴻章先是苦笑說「辛酸麥共阿」，接著提到訓練場地問題。



他說，花蓮鯉魚潭屬於觀光局水域，競技體育是教育部管轄，溝通稍微會有摩擦，例如主管單位會希望依規定、程序，一個月申請一次，有時還規定他們划船要戴安全帽；他認為水域遊憩活動管理辦法必須修訂，因為辦法管的是休閒、溪流，但輕艇不是，要求有點牽強。（編輯：吳協昌）1070827