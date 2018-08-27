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鄭兆村表現失常 亞運男子標槍名列第5

發稿時間：2018/08/27 22:22

最新更新：2018/08/27 22:56

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亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村27日晚間在2018雅加達亞運田徑男子標槍決賽表現失常，僅擲出79公尺81，名列第5。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村27日晚間在2018雅加達亞運田徑男子標槍決賽表現失常，僅擲出79公尺81，名列第5。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）被視為今年亞運奪金大熱門的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子標槍決賽表現失常，僅擲出事與願違的79公尺81，名列第5做收。

鄭兆村在去年台北世界大學運動會，擲出91公尺36的亞洲紀錄，讓他成為台灣田徑界最耀眼的明星運動員，今天他在首擲繳出79公尺81，接下來每況愈下，最後2擲直接踩出界外（算失敗），連成績都不想看。

賽後鄭兆村一邊搖著頭，一邊說：「如果可以踩，我應該會全踩吧」。問他究竟發生了什麼事，他也說不上來，「不知道，整個動力就不對了，從前面就不對了」。

背負著奪金使命，鄭兆村坦言，不光是所有人都認為他要拿金牌，「我自己也覺得啊」。他認為，或許自己覺得沒有壓力，但身體還是有受到壓力影響，甚至今天整場比賽，他出手的技術點都不對，他沒辦法解釋，「但我自己知道」。

對於自己的成績，他完全沒辦法接受，「假如你狀態好，還是輸了，回去就要檢討，但你現在丟成這樣，沒什麼好檢討的，就是回去打掉重練。」

鄭兆村承認，抓不到感覺這個問題，已經不是第一次發生，過去他在青少年時代老早就冒出頭，成績比起其他人也高出一截，但是比賽常常就會發生類似問題。

至於另一名同場出賽的黃士峰，今天僅擲出73公尺86，名列第9。（編輯：方沛清）1070827

2018雅加達亞運田徑男子標槍決賽27日登場，台灣男子標槍好手鄭兆村（中）無奈表現失常，僅擲出79公尺81的成績，名列第5、無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日2018雅加達亞運田徑男子標槍決賽27日登場，台灣男子標槍好手鄭兆村（中）無奈表現失常，僅擲出79公尺81的成績，名列第5、無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日
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