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亞運400公尺跨欄 陳傑創賽季最佳名列第4

發稿時間：2018/08/27 22:39

最新更新：2018/08/27 23:06

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2018雅加達亞運田徑男子400公尺跨欄決賽27日晚間登場，中華隊陳傑雖飆出本季最佳的49秒62，可惜排名第4，無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月27日2018雅加達亞運田徑男子400公尺跨欄決賽27日晚間登場，中華隊陳傑雖飆出本季最佳的49秒62，可惜排名第4，無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）台灣400公尺跨欄名將陳傑，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子400公尺跨欄決賽，飆出本季最佳的49秒62，名列第4，不過他仍給自己的表現打出不及格的分數。

陳傑在倒數最後一個欄架前，還維持在第3名，過完最後一個欄後，速度明顯帶不上來，他表示，自己在節奏與速度上的分配還要加強，「其他的選手在後段，速耐力比較好，速度也可以拉得起來」。

被問到整場比賽，對於自己在欄架的技術上，是否滿意時，他表示，「大致上還OK，之後應該還可以更好，還有一些小缺失要修正」，他提到包括過欄的時間，以及比賽後段變換步伐後，速度維持的能力，都還有進步空間。

陳傑解釋，在比賽中，若要加快步頻，另一方面還要維持速度，這對身體的肌肉是很大的消耗，未來要如何讓肌肉去適應，是他要思考的問題。

至於台灣男子跳高紀錄保持人向俊賢，今天在男子跳高決賽，從2公尺15開始試跳，沒想到3跳全部失敗、沒有成績出局。（編輯：方沛清）1070827

2018雅加達亞運27日晚間進行田徑男子400公尺跨欄決賽，中華隊陳傑（中）跑出49秒62的成績名列第4，無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日2018雅加達亞運27日晚間進行田徑男子400公尺跨欄決賽，中華隊陳傑（中）跑出49秒62的成績名列第4，無緣獎牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日
台灣跨欄好手陳傑（中）27日晚間在2018雅加達亞運田徑男子400公尺跨欄決賽，以49秒62的成績名列第4。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日台灣跨欄好手陳傑（中）27日晚間在2018雅加達亞運田徑男子400公尺跨欄決賽，以49秒62的成績名列第4。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月27日
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