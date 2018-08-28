/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 櫻桃小丸子停班停課亞運棒球陳沂

屏東降大豪雨多條道路淹水封閉 山區撤離168人

>rss

南韓箭客超水準 雷千瑩個人賽名列第4

發稿時間：2018/08/28 11:39

最新更新：2018/08/28 11:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）老將「雷母」雷千瑩今天在雅加達—巨港亞洲運動會射箭反曲弓女子個人對抗賽銅牌戰，以4比6不敵南韓箭客姜彩榮，名列第4，與銅牌擦身而過。

雷千瑩對結果有點失望，但也坦然面對，「我今天雖然射得不差，但對手今天真的射得太好。」全場5局共15支箭，姜彩榮僅繳出5支9分箭，其餘全是滿分的10分箭。

中華隊上一次在女子個人對抗賽奪牌，已是西元2002年釜山亞運，當年剛出道的國手袁叔琪就在個人對抗賽摘金，這是中華亞運隊史個人賽最佳成績，也一度是隊史唯一金牌。

「沒關係，我還是有機會，後面比賽這麼多」，雷千瑩賽後很快收拾起心情，並為今年亞運中華隊整體表現感到驕傲，「我們總算有突破，男團拿了金牌、女團也拿了銀牌，整體的氣氛非常融洽。」

生涯第3次參加亞運，雷千瑩直言，過去幾年女子隊在亞運表現一直很低迷，彷彿亞運只會帶給她們不好回憶，「這次總算我們一起創造了亞運美好的回憶。」

她說，能選上國手的選手技術都不是大問題，要強化的方向就是風勢判斷與掌握度。

賽後「雷母」又拿著弓去旁邊練習場訓練，她說，今天射箭比賽就全部結束，接下來兩天可好好休息，「搞不好回台灣教練還不讓我練，所以現在有時間，就加減多練一點吧。」（編輯：李明宗）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP