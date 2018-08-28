南韓箭客超水準 雷千瑩個人賽名列第4

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）老將「雷母」雷千瑩今天在雅加達—巨港亞洲運動會射箭反曲弓女子個人對抗賽銅牌戰，以4比6不敵南韓箭客姜彩榮，名列第4，與銅牌擦身而過。



雷千瑩對結果有點失望，但也坦然面對，「我今天雖然射得不差，但對手今天真的射得太好。」全場5局共15支箭，姜彩榮僅繳出5支9分箭，其餘全是滿分的10分箭。



中華隊上一次在女子個人對抗賽奪牌，已是西元2002年釜山亞運，當年剛出道的國手袁叔琪就在個人對抗賽摘金，這是中華亞運隊史個人賽最佳成績，也一度是隊史唯一金牌。



「沒關係，我還是有機會，後面比賽這麼多」，雷千瑩賽後很快收拾起心情，並為今年亞運中華隊整體表現感到驕傲，「我們總算有突破，男團拿了金牌、女團也拿了銀牌，整體的氣氛非常融洽。」



生涯第3次參加亞運，雷千瑩直言，過去幾年女子隊在亞運表現一直很低迷，彷彿亞運只會帶給她們不好回憶，「這次總算我們一起創造了亞運美好的回憶。」



她說，能選上國手的選手技術都不是大問題，要強化的方向就是風勢判斷與掌握度。



賽後「雷母」又拿著弓去旁邊練習場訓練，她說，今天射箭比賽就全部結束，接下來兩天可好好休息，「搞不好回台灣教練還不讓我練，所以現在有時間，就加減多練一點吧。」（編輯：李明宗）1070828