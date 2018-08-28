中華桌球男團摘銅 17歲林昀儒奪勝成焦點

中華男團在雅加達亞運4強賽對戰中國以1比3落敗摘銅，隊中拿下一勝的17歲小將林昀儒珍惜與桌球前輩拼戰的機會。中央社記者周永捷雅加達攝 107年8月28日

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達28日專電）中華桌球代表隊男團今天在亞運4強賽對戰中國以1比3落敗摘銅。中華隊唯一拿下一勝的17歲小將林昀儒，很珍惜與桌球前輩一起拼戰的機會。



中華桌球代表隊男團今天在亞運4強賽對戰中國隊，面對中國隊陣中有世界排名第一的樊振東，中華隊僅林昀儒拿下1點，最後以1比3落敗，拿下銅牌。



中華隊今天唯一拿下一勝的林昀儒賽後受訪表示，這是他第一次參加亞運，抱著學習的態度來比賽。他認為，對手王楚欽前面輸分比較多，壓力較大，所以他把握機會進攻。



林昀儒覺得王楚欽的反手打得很好，王楚欽後來幾局戰術及速度都有改變及加快，他以積極進攻反制對手。



對於有機會和桌球界大前輩莊智淵攜手拼戰亞運，今才年17歲、升高三的林昀儒很珍惜這樣的機會，他會在每一場比賽好好發揮。



中華隊另一名隊員陳建安表示，他覺得自今天一開局打得還不錯，都還領先對手，但在中段時比較緊張，被對手得分。



陳建安4度和世界排名第一的中國隊強將樊振東交手，難取1勝。陳建安說，他必須要發揮更全面的戰術才有可能戰勝樊振東，他認為自己今天在反手和控制方面輸給對手。（編輯：屈享平）1070828