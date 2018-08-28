射箭隊恐韓症消失 亞運2金1銀1銅歷屆最佳

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）亞運射箭賽事今天結束，中華射箭隊複合弓女團再添1銅，此次賽會拿下2金1銀1銅，為歷屆最佳成績；總教練林政賢表示，以往常見的恐韓症消失了，但還有進步的空間。



射箭場是南韓的天下，但此次賽會，中華射箭隊反曲弓男子團金牌戰擊敗南韓，射下亞運男團隊史首金，接著複合弓混雙也在金牌戰擊敗南韓，拿下第2金，反曲弓女團金牌戰不敵南韓、收下銀牌；林政賢表示，此次賽會最難得的就是以往常見的恐韓症消失了。



林政賢表示，這次表現整體來說不錯，男、女個人賽的表現，還有很大的進步，場上的自信心還要再更強化；前幾天反曲弓混雙沒能晉級時，教練團其實蠻沮喪的，也有做檢討，隔天想辦法把心態歸零、重新出發。



此次賽會射箭隊總計拿下2金1銀1銅，為歷屆亞運最佳成績，之前最佳成績為2002年釜山亞運的1金2銀；林政賢表示，這次過程雖然有點小瑕疵，但比賽有輸有贏，回去繼續努力。



今天複合弓女團陳麗如、陳怡瑄、林明靜銅牌戰擊敗伊朗，男團林哲瑋、林鑫民、潘宇平則以223比225不敵馬來西亞、排名第4；林政賢表示，複合弓女團本來就比較穩定，但他也肯定男團的表現，複合弓10分箭的壓力更大，男團實力都很接近，選手在場上頂著壓力，表現已經不錯了



林鑫民在銅牌戰射出6分箭，賽後難過流淚，他表示這是自己的失誤，但今天風有點亂，6分箭那支，剛好放出箭時風吹過來，運氣也不是這麼好。（編輯：張芷瑄）1070828