/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

亞運男女單打未進4強 陸媒：中國羽球陷入危機

發稿時間：2018/08/28 16:27

最新更新：2018/08/28 16:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國大陸在本屆亞運會羽球男單、女單皆未晉級前4強，寫下44年以來亞運最差成績。圖為目前世界排名第2的中國選手石宇奇，他在24日男單首輪就遭淘汰。（中新社提供）中央社　107年8月28日中國大陸在本屆亞運會羽球男單、女單皆未晉級前4強，寫下44年以來亞運最差成績。圖為目前世界排名第2的中國選手石宇奇，他在24日男單首輪就遭淘汰。（中新社提供）中央社　107年8月28日

亞運最前線（中央社台北28日電）中國大陸在本屆亞運會羽球男單、女單皆未晉級前4強，寫下44年以來亞運最差成績。陸媒直指中國羽球已被擠出一流行伍，陷入空前危機，2年後的東京奧運無法樂觀。

綜合陸媒報導，中國羽球隊在本屆亞運羽球大賽視日本為第一勁敵，雖然在7個項目中，中國取得3金1銀2銅，總獎牌數仍居首位，但在今天舉行的男子單打、女子單打、男子雙打決賽，中國選手卻無緣參加這3場最重要的金牌爭奪戰。

新浪看點報導，中國男女單打的4名選手全部被淘汰，無一人闖入亞運前4強，這是自1974年中國羽球隊首次參加亞運會以來，頭一回遭遇這樣的慘敗。

報導稱，雖然4名單打選手都是中國目前世界排名最高、實力最強的選手，諶龍是林丹之後中國男羽隊的領軍人物，石宇奇是近幾年湧現出來的新生力量；女羽隊的何冰嬌和陳雨菲也是箭頭人物。他們都象徵中國羽球隊的整體實力，也是2年後東京奧運會的絕對主力。

但報導指出，現在看來，他們還需要儘快成長，否則很難撐起中國羽球隊。

中國羽球隊在此前參加的14屆亞運會中，是獲得羽球金牌最多的隊伍，領先排在第2的印尼多達13面。在男單和女單項目上，中國在亞洲更是擁有「絕對的統治地位」，男單一共拿過7次冠軍，女單8次奪冠。

但報導指出，「最近幾年，由於整體打法的落後，人才儲備不足，加上其他國家選手的崛起，中國羽球的男單和女單出現青黃不接」。

中國青年報報導也直指，今天男單、女單、男雙3大決賽都不會出現中國選手的身影，無論隊員和教練是否願意承認，中國羽球已經陷入「蜀中無大將」的危機。

報導指出，2012年倫敦奧運會，中國羽球隊包攬5面金牌，到2016年里約奧運會，中國羽球只有男單和男雙2面金牌入帳，整體下滑之勢明顯。如果說2016年里約奧運已經敲響警鐘，2年後的這屆亞運會，中國羽球無甚起色，確實令人痛心。

報導直指隊員實力及狀態與國際頂尖水平相比差距明顯，究其根源不外是人才匱乏、訓練質量下降兩大因素，球隊管理層應當對此擔責。

報導形容，本屆亞運男單、女單、男雙3個重點項目均無緣4強，已然證明中國羽球被擠出「一流」行列。

相較中國隊遭遇空前挫敗，中華民國羽球代表隊在本屆亞運取得空前佳績，不但在男單、女單首度闖入決賽，奪得一金一銀，也在男子團體、男子雙打項目拿下銅牌。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP