陽岱鋼百轟再等等 宋家豪連2戰未失分

（中央社記者黃巧雯台北28日綜合報導）旅日讀賣巨人隊陽岱鋼今天出戰廣島隊，敲1安、貢獻2分打點，生涯第100轟仍未出爐；樂天隊投手宋家豪中繼1局，只用11球，讓西武隊3上3下，連2場出賽未失分。



廣島隊今天前3局靠著鈴木誠也兩分打點全壘打，以及把握第3局大局，前3局拉開比數以8比1領先，第7、8局又再追加2分。



巨人隊9局下展開反攻，首名打者岡本和真揮出陽春砲先搶下1分，巨人隊靠著安打、保送攻占一、二壘，前3個打席都擊成滾地球出局的陽岱鋼，適時敲出安打，送回2分，大城卓三再補上安打，又添1分，但後續未能再延續攻勢，巨人隊終場就以5比10落敗。



陽岱鋼此役4打數1安打，包辦2分打點，但自8月18日開轟後，未再敲出全壘打，生涯全壘打數仍停留在99支。



樂天隊今天與西武隊交手，前6局一度以5比2領先，但樂天隊先發投手則本昂大7局下突然出現亂流，連續被敲出3支安打丟1分後，又被淺村榮斗掃出3分砲，沒有解決任何打者就退場休息。



宋家豪在5比6落後的情況下接手中繼，沒被敲出任何安打，連續解決3名打者，中繼1局，投11球，最快球速151公里，連2場出賽未失分，樂天終場就以5比6輸球。（編輯：陳怡璇）1070828