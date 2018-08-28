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北韓選手枷鎖不再 開明作風好吸睛

發稿時間：2018/08/28 21:48

最新更新：2018/08/28 21:48

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亞運最前線（中央社雅加達28日綜合外電報導）參加本屆亞洲運動會的北韓運動員不只獎牌數創紀錄，並展現出前所未見的魅力攻勢去贏取人心。這群北韓英雄榮歸故里時，還有新車、新房等獎勵等著他們。

亞運舉重賽昨天全部結束，北韓囊括8金，打破2014年仁川亞運寫下的舉重4金最佳紀錄。相較於4年前，隊員們的作風有著天壤之別。

當年，每位奪牌選手陳腔濫調向記者提到對北韓領導人金正恩的激勵之恩，然後就被匆匆帶走。

但過去8天在雅加達國際展覽中心（Jakarta International Expo）的北韓運動員不但自由地跟觀眾和記者打成一片，比賽造成的緊張、擔心、情緒，以及在北韓的生活，他們通通可以暢所欲言。

兩韓舉重選手甚至破天荒地合照，一塊開心慶祝比賽結束。

女子75公斤以上級金牌得主金國香（Kim Kuk Hyang）在跟南韓選手合照後說：「我想，我們已向世人展現韓民族是最偉大的民族。」嚴格說來，兩韓過去65年一直處在交戰狀態下。從這個角度來看，她這番說法令人詫異。

接下來，金國香一把抱起只有140公分的女子48公斤級金牌李聖琴（Ri Song Gum，音譯），兩人繞著舞台有說有笑，振臂歡呼。

粉絲或亞運志工提出合拍請求幾乎都可如願，大部分北韓選手很配合地擺出燦爛笑臉，這和2014年亞運時的模樣，不可同日而語。

枷鎖不再，北韓運動員首度可以心無罣礙開心分享自己的故事，並且如此陶醉。

男子56公斤級金牌得主溫熙哲（Om Yun Chol）甚至向南韓民眾致謝。他擺姿勢讓人拍照時說：「南韓啦啦隊熱情相挺是我強大力量的泉源。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1070828

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