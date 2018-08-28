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印尼首富黃輝祥 亞運橋牌摘銅

發稿時間：2018/08/28 22:56

最新更新：2018/08/28 22:56

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亞運最前線（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼兩大富豪之一的黃輝祥幾乎什麼都不缺，尤其是他現在又以自己最喜愛消遣橋牌，在亞洲運動會抱回銅牌。

身家上百億美元的菸草大亨、金融業鉅子黃輝祥大力遊說，本屆亞運才首度將橋牌納入競賽項目。

78歲的他征戰雅加達亞運橋牌賽場游刃有餘，符合他作為廣土眾民的印尼其中一位最具影響力人士的地位。

大會特別為黃輝祥保留VIP區，有專屬會客室讓他接待賓客、接受採訪。裡頭不但有平面電視，還擺了床供他小睡片刻。

他說：「大家一視同仁，所以一點特權也沒有。」

不過不管有無特殊待遇，同時也是印尼代表團最年長選手的黃輝祥，現在勇奪亞運橋牌超級混合團體項目的銅牌。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，黃輝祥和哥哥黃輝聰是印尼首富，在全球富豪榜排名第75。

包括菸草、金融和電信等產業，黃輝祥的財富淨值估達118億美元。他說，打橋牌技巧跟經營事業之道類似。

「打橋牌好比做生意，你先拿到數據資訊、進行分析，然後做出決定。所以生意、現實生活，以及橋牌，都一樣。決策過程沒兩樣。」

「你如果想當好的領導者，想做個成功的人、生意人，那就打橋牌。絕不退縮、絕不放棄。」

他6歲就開始打橋牌，迷上橋牌帶來的挑戰，但他說橋牌不是自己的首要之務。

「重中之重當然是家庭，事業排第2。如果有空，我才打橋牌當作業餘消遣。音樂是另一項嗜好。」

黃輝祥不是參與本屆亞運的唯一印尼商界人士。媒體大亨、義甲勁旅國際米蘭（Inter Milan）主席索赫（Erick Thohir）是本屆亞運組織委員會主席。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070828

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