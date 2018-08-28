戴資穎亞運摘金最風光 29日看楊俊瀚200飆風

中華隊羽球女將戴資穎28日在雅加達亞運羽球女子單打決賽以2比0擊敗印度女將辛度，勇奪金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）2018雅加達—巨港亞運接近尾聲，中華代表團「金力」不減，今靠著世界球后戴資穎在羽球女單決賽直落二橫掃印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），拿下隊史亞運羽球首面金牌。



今年亞運中華健兒威風八面，羽球除戴資穎拿下隊史首金外，男單一哥周天成同樣締造隊史新猷，今天他在男單金牌戰以1比2惜敗印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）銀恨，仍寫下隊史男單最佳成績。



此外田徑男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，也在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽，飆出13秒39全國新猷，打破他今年締造的13秒49全國紀錄奪銀，成為隊史自1970年李忠平後，近48年來首位在亞運男子110奪牌的台灣選手。





2018雅加達—巨港亞運男子110公尺跨欄28日進行決賽，台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒（圖），飆出13秒39全國新猷，獲得銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

此外包括射箭複合弓女團、桌球男團，以及克拉術男子66公斤好手詹皓程，今天也紛紛添得銅牌，今天中華亞運代表團進帳1金、2銀、3銅，總獎牌數累積達13金、14銀、20銅，在45個參賽國家中排名第6。



至於明天最大看點，就是台灣「最速男」楊俊瀚，晚間將再戰男子200公尺決賽，台灣過去參加亞運，從未在200公尺項目中拿過獎牌，若楊俊瀚能跑進前3，並風光站上頒獎台，將可再次改寫台灣田徑歷史。（編輯：李亨山）1070828





2018雅加達亞運田徑男子200公尺複賽28日晚間登場，中華隊「台灣最速男」楊俊瀚（藍衣）以20秒53名列分組第2，跑進決賽。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

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