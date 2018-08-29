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非核化鬧僵 美暗示可能恢復與南韓大型聯合軍演

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謝淑薇穩紮穩打 挺進美網女單第2輪

發稿時間：2018/08/29 04:17

最新更新：2018/08/29 04:17

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）台灣網壇一姊謝淑薇今天在美網女單亮相，穩紮穩打，以6比3、4比6、6比3擊敗俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），挺進第2輪。

2018美國網球公開賽進入第2天賽程，謝淑薇下午在第15號球場面對世界排名第113的亞歷山卓娃，首盤趁對手陣腳未穩，一路領先，以6比3順利拿下。雙方第2盤展開纏鬥，互破發球局，亞歷山卓娃以6比4扳平。

在關鍵的第3盤，謝淑薇不畏亞歷山卓娃凌厲發球，抓住對方失誤機會，率先破對手發球局，找回氣勢，最終以6比3再下一盤，贏得比賽。

謝淑薇全場沒有發出愛司球，不如對手的10記，但在非受迫性失誤方面，謝淑薇僅有2次，勝過對手的7次，一發進球率70%，也高於對手的58%，穩健發揮成為謝淑薇致勝關鍵。

32歲的謝淑薇目前女子單打世界排名第42，第2輪將遭遇斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova）和荷蘭選手魯斯（Arantxa Rus）對戰的贏家。齊布科娃為賽會第29種子。

除了女單，謝淑薇本屆美網也有和白俄羅斯女將薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）搭檔，報名女子雙打賽事。（編輯：陳政一）1070829

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