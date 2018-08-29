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喬科維奇泡冰水打敗高溫 挺進美網第2輪[影]

發稿時間：2018/08/29 08:21

最新更新：2018/08/29 09:39

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塞爾維亞網球名將喬科維奇（圖）28日在美國公開賽首輪登場，超過攝氏30度高溫之下，比賽空檔披上冰鎮的毛巾降溫。（圖取自美網臉書www.facebook.com）塞爾維亞網球名將喬科維奇（圖）28日在美國公開賽首輪登場，超過攝氏30度高溫之下，比賽空檔披上冰鎮的毛巾降溫。（圖取自美網臉書www.facebook.com）

（中央社紐約28日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國公開賽首輪登場，超過攝氏30度高溫之下，以6比3、3比6、6比4、6比0擊敗匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）。

這場比賽是男單賽事首度實施高溫規則，在第3盤與第4盤之間暫停10分鐘供雙方休息，各自不得與教練交談。喬科維奇賽後受訪時說，他當時跟對手兩個人一人一邊，「脫光衣服泡在冰水當中」。

外號「喬帥」的喬科維奇說：「我不得不說，那真的是一種奇妙的感覺。」

喬帥順利拿下第1盤之後，明顯露出疲態，次盤2比3落後之下一度砸了球拍。比賽空檔，兩名選手都披上冰鎮的毛巾降溫，喬帥熱到把上衣都脫了。

喬帥失掉第2盤之後，第3盤自1比3落後下逆轉戰局，第4盤一局未失拿下比賽。

喬科維奇2016年之後重返美網，今年拿下生涯第4座溫布頓錦標賽冠軍，上週才剛拿下辛辛那提名人賽冠軍，完成名人系列賽全都奪冠的紀錄。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070829

Novak Djokovic Defeats Márton Fucsovics in 2018 US Open R1

After a two year absence, Novak Djokovic picks up a opening win at the #USOpen. With the 6-3, 3-6, 6-4, 6-0 victory, Novak is now 13-0 in R1 matches at the US Open. Tune into ESPN for more of the action.ms.spr.ly/2018-us-open-djokovic-vs-fucsovics

US Open Tennis Championships 發佈於 2018年8月28日 星期二

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