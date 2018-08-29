戴資穎亞運奪金 陸媒服氣稱讚

亞運最前線（中央社台北29日電）世界球后戴資穎昨天在亞運羽球女子單打決賽輕鬆奪金後，向來質疑她「缺少一個有份量冠軍」的中國大陸媒體，賽後報導也對小戴服氣稱讚，並指她展現了自己的實力。
「戴資穎2-0奪冠 橫掃印度一姐」、「戴資穎34分鐘速勝奪冠」、「戴資穎橫掃辛度女單封后」…這些都是戴資穎昨天首度在亞運摘金後，大陸媒體報導標題。
央視新聞報導，與4年前相比，戴資穎無論是技術還是心理上都進步明顯，曾經在國際賽場持續31場連勝，但還缺少一個有說服力的大賽冠軍。結果戴資穎僅用34分鐘就以2比0輕鬆獲勝，奪得個人第一個亞運金牌，這也是台灣羽毛球隊的首個亞運冠軍。
網易體育報導，戴資穎貴為世界排名第一的選手，但先前在奧運、世錦賽、亞運等大賽上從未拿到女單冠軍。這次女單決賽完全在戴資穎的掌控之中，首局，這位名將就憑藉頻繁的跑動和出色的進攻，壓制住辛度（Pusarla V. Sindhu）。
中新社報導著墨小戴的率真個性，指戴資穎雖參加大賽無數，卻從未嚐過奧運、亞運、世錦賽這類大賽女單冠軍的滋味。對於這次嚐鮮，一向「佛系」的戴資穎說：「得金牌感覺還好，但有一隻娃娃當紀念，我覺得滿好的。」
騰訊體育昨天還發出「揭密戴資穎」的專文，形容小戴是「鬼才選手」，自幼跟隨父親混跡各大場館，見識了太多的鬼路子，也琢磨出自己的一套球風。「輕盈，飄逸，出其不意」。
文章還指戴資穎憑藉自虐式的魔鬼腹肌，練就了不俗的體能和力量，出神入化的技術和百變的球風讓她面對對手時更是從容。「如果你看她的比賽，就會發現，出其不意的重殺是鋪墊過後的利劍出鞘，讓人驚嘆的假動作，是靈動美學的展現」。
新浪體育報導不但稱讚戴資穎一路都是直落2局勝出，「展現了出眾的實力」，還對小戴的性格多所描繪與肯定。
報導還指出，在記者會後，戴資穎又接受了一波採訪，和善的她問起記者們：「我身邊還有很多椅子，你們要不要坐下來問我？」
報導最後形容，雖然奪冠，但戴資穎並沒有自滿，她說到了自己在這次比賽中的一些不足之處，「因為在這個比賽中大家都會非常想贏球，我不會容忍自己出現奇怪的失誤，我一直在控制失誤，但有時候也不是控制得很好」。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070829
中國媒體一句話惹毛戴資穎 記者會現場全記錄
#亞運 賽後記者會上，一名中國記者對戴資穎說，她坐擁世界球后寶座多時，卻始終缺少一場大賽冠軍證明自己，他問：「拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎？」戴資穎聽完，僅淡淡地表示：「沒有什麼需不需要證明，就是這樣子比賽」。沒想到這名記者仍不死心，繼續追問。》http://bit.ly/2wj9fm0由中央社新聞粉絲團發佈於 2018年8月28日 星期二
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