戴資穎亞運奪金 陸媒服氣稱讚

#亞運 賽後記者會上，一名中國記者對戴資穎說，她坐擁世界球后寶座多時，卻始終缺少一場大賽冠軍證明自己，他問：「拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎？」戴資穎聽完，僅淡淡地表示：「沒有什麼需不需要證明，就是這樣子比賽」。沒想到這名記者仍不死心，繼續追問。》http://bit.ly/2wj9fm0