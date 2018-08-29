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鄭竹玲軟網女單銀牌 教練：已發揮十全十美

發稿時間：2018/08/29 15:19

最新更新：2018/08/29 15:55

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中華軟網女將鄭竹玲（左一）29日在2018雅加達—巨港亞運軟網女子個人賽金牌戰不敵日本，拿下銀牌。（中華奧會提供）中華軟網女將鄭竹玲（左一）29日在2018雅加達—巨港亞運軟網女子個人賽金牌戰不敵日本，拿下銀牌。（中華奧會提供）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）生涯第3次參加亞運，鄭竹玲目標鎖定金牌，可惜她在雅加達—巨港亞運軟網女子單打金牌戰，以3比4惜敗日本選手，距離自己的目標，還是差了那麼一點點。

鄭竹玲賽後坦言，今年亞運自己該發揮的部分，都已經發揮出來了，她和這名日本球員是首次交手，教練葉育銘坦言：「竹玲的表現已經十全十美，只能說對方打得比我們更漂亮，輸得心服口服。」

鄭竹玲開局先以1比0領先，接下來連丟2局，第3局成功將戰局扳平，可惜兩人一路鏖戰至最後決勝局，鄭竹玲以2比7棄守。

談到落敗關鍵，葉育銘分析，主要是對手今天發揮太出色，他也點出：「尤其在放短球方面，這次中華隊處理得不是很好。」他也直言，接下來球員必須再加強一些放短球的技巧，臨場應戰時才不會太吃虧。

4年前仁川亞運，鄭竹玲分別在女雙以及女團抱回2面銅牌，今年亞運爭金雖然失利，至少獎牌成色「升級」，她強調，能拿下這面銀牌要感謝太多人，除了家人、教練還有國家運動訓練中心的運科小組。

鄭竹玲今天上午打完女單後，下午還要和「男伴」余凱文聯手征戰混雙，她坦言，密集的賽事對體力消耗的確十分大，不過她仍會全力準備，希望能在下午登場的混雙小組賽，取得佳績。（編輯：張芷瑄）1070829

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