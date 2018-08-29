古林睿煬加盟獅隊 合約總值700萬史上新高

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華職棒統一獅今天宣布，今年季中選秀會首輪指名的投手古林睿煬以簽約金新台幣550萬元、另附帶150萬元激勵獎金加盟獅隊，合約總值700萬元，為史上最高。



統一獅今天召開新秀選手加盟記者會宣布，與季中選秀選進的古林睿煬、張偉聖、劉軒荅、李丞齡、方建德、林靖凱以及姚雨翔等7名球員完成簽約，而施冠宇儘管在選秀會落選，統一獅球團後續仍以自主培訓的合約，簽下施冠宇。



統一獅今年首輪選進的投手古林睿煬，球團肯定其未來潛力及發展性，期待古林睿煬能夠成為球隊新生代重要投手戰力指標，以簽約金新台幣550萬元、另附帶150萬元激勵獎金，月薪5萬元條件加盟獅隊。



古林睿煬合約總值高達700萬元，不但超越去年獅隊首輪選進的陳重羽（簽約金540萬元、激勵獎金140萬元，合約總值680萬元），合約總值也是史上最多。



統一獅第二輪選進的張偉聖，為旅美棒球好手張進德、張育成的弟弟，其攻擊能力及外野守備能力為優勢，簽約金400萬元、月薪6.5萬元，另附帶激勵獎金50萬元。



統一獅第三輪指名的劉軒荅，2015年曾參加選秀，被中信兄弟選中，後來放棄簽約，今年再度參加選秀，以簽約金330萬元、月薪7萬元，另附帶激勵獎金80萬元加盟獅隊。



其他選手簽約金及激勵獎金如下：李丞齡簽約金280萬元、月薪5萬元，另附帶激勵獎金80萬元；方建德簽約金200萬元、月薪6萬元，另附帶激勵獎金50萬元；林靖凱簽約金160萬元、月薪5萬元，另附帶激勵獎金50萬元；姚雨翔簽約金100萬元、月薪5萬元，另附帶激勵獎金50萬元。



另外，施冠宇獲自主培訓合約，若升上一軍將有簽約金100萬元，激勵獎金30萬元，月薪5萬元。（編輯：陳怡璇）1070829