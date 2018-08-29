古林睿煬因傷退出U18中華隊 陳柏毓替補

統一獅新秀古林睿煬（圖）確定因手肘發炎退出2018年亞洲U18青棒代表隊，棒協29日表示，將由北科附工投手陳柏毓頂替。中央社記者黃巧雯攝 107年8月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中華民國棒球協會今天宣布，古林睿煬因手肘發炎，退出U18亞青賽中華隊，將由陳柏毓頂替，另名選手胡冠俞則因集訓狀況不如預期，改由邱智呈替補。



2018年第12屆亞洲青棒錦標賽9月3日將在日本宮崎舉行，中華隊陣容出現異動，棒協今天發布新聞稿表示，中華隊陣中球員古林睿煬因加盟中華職棒統一獅隊體檢時發現，手肘有發炎狀況、需休養4週，今天選訓會議決定由北科附工的陳柏毓選手入替。



原先入選中華隊野手胡冠俞則因集訓狀況不如預期，改由在集訓期間表現出色的預備選手榖保家商邱智呈替補。



古林睿煬表示，體檢時發現有發炎情況，自己丟起來感覺也怪怪的。



談到亞青賽原先可能成為在進入職棒前的最終戰，古林睿煬坦言，一定會想打，畢竟這算是高中最高層級比賽，儘管現在因傷退出，但他也大方稱讚頂替的陳柏毓是名很棒的選手。



確定無法打亞青賽後，古林睿煬也調適自己心情，他表示，可以更專心準備進入職棒、提早適應環境，將先回家休息，預計9月4日向獅隊報到。（編輯：陳怡璇）1070829