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亞運棒球台灣戰中國搶晉級 左投奇兵都有可能

發稿時間：2018/08/29 17:02

最新更新：2018/08/29 17:37

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zoom in 亞運棒球賽事複賽30日展開，中華隊首戰就要碰上中國隊，中華隊先發投手暫定由控球準的左投先發；總教練許順益（圖）表示，與中國隊比賽先發打序不會變，希望選手不要因為心急去追打壞球。中央社記者謝靜雯攝　107年8月29日亞運棒球賽事複賽30日展開，中華隊首戰就要碰上中國隊，中華隊先發投手暫定由控球準的左投先發；總教練許順益（圖）表示，與中國隊比賽先發打序不會變，希望選手不要因為心急去追打壞球。中央社記者謝靜雯攝　107年8月29日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達29日電）亞運棒球賽事複賽明天展開，中華隊首戰就要碰上中國隊，不僅輸贏更是面子之爭；中華隊明天先發投手暫定由控球準的左投先發，也可能出奇制勝，總教練許順益自有盤算。

中華隊此次棒球賽事預賽首戰擊敗全職棒明星隊南韓，對士氣是很大的鼓舞，接著面對實力有段落差的香港、印尼，經鬆拿勝，預賽3連勝、分組第一名晉級；複賽首戰將於明天台灣時間晚間7時30分與中國隊交手。

台灣、中國棒球場上碰頭，不僅是輸贏、攸關晉級，更是面子之爭。許順益表示，從情蒐資料看來，中國隊似乎對左投打得比較不理想，所以暫時考慮由控球準的左投先發；中華隊扣除昨天對印尼先發的左投林政賢外，僅有王宗豪、唐嘉駿為左投。

許順益不斷強調，對中國比賽不能掉以輕心，中國投注大量資源發展棒球，先前中華隊赴美國、荷蘭移地訓練時，場邊都有看到中國的情蒐小組緊跟，「對中國來說，名次是其次，不管排第幾就是要贏過我們，所以絕對會把最好的投手拿來對付我們」。

棒球比賽投手占比賽輸贏的7成，許順益表示，中國隊的投手球速不算特別快，大概落在140公里上下，明天與中國隊比賽先發打序不會變，希望選手不要因為心急去追打壞球。

中華隊帶著預賽對南韓隊的勝場進到複賽，只要明天日本擊敗南韓、台灣擊敗中國，日本、台灣就確定晉級金牌戰；中國隊為了讓棒球重返2020年東京奧運，長期將選手送至美國打獨立聯盟賽事，對於速球投手並不畏懼，中華隊對中國隊先發投手首重控球，也有可能再出奇兵、全力搶勝。（編輯：陳怡璇）1070829

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