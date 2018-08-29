奪金後替林郁婷加油 戴資穎好氣場再發功

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達29日專電）世界球后戴資穎昨天在亞運羽球女子單打拿下隊史首金。完成賽事的她今天前往拳擊場為中華隊拳擊女將林郁婷加油，亞運金牌的強大氣場也助林郁婷闖進4強。



戴資穎昨天在亞運羽球女子單打決賽以21比13、21比16輕取印度辛度（Pusarla V. Sindhu），奪得亞運羽球隊史首金。



即使已經奪金、完成本屆亞運賽事的小戴今天一早前往亞運紀念品逛逛，下午則現身亞運拳擊場，為中華隊選手加油打氣。



中華拳擊隊女子51公斤級的林郁婷，先是在16強擊敗寮國的琴提萊絲（Daomayuly Chantilath），接著對戰8強賽勁敵哈薩克選手薩奇貝（Nazym Kyzaibay）。



或許是受到戴資穎在亞運前IG上傳一張「神預言」照片的激勵，照片同框內的選手全部都是亞運金牌得主，包括戴資穎、「鞍馬王子」李智凱，舉重名將郭婞淳以及空手道「小清新」文姿云，林郁婷8強賽前，戴資穎應邀前往選手休息室，為她打氣，並和她合照，希望林郁婷能打出好成績。



林郁婷對戰薩奇貝時，小戴和其他羽球選手化身球迷，在場邊時而用手機捕捉精彩賽事畫面，時而興奮地為林郁婷漂亮攻擊鼓掌喝采。



戴資穎頂著亞運金牌的好氣場，也讓林郁婷增加不少信心。林郁婷最後以4比1擊退哈薩克選手，闖進4強，篤定拿到銅牌起跳的成績。（編輯：林憬屏）1070829