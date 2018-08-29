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奪柔道8年來亞運首牌 楊勇緯：我要做給大家看

發稿時間：2018/08/29 17:37

最新更新：2018/08/29 20:16

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台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤級銅牌戰中歷經延長驟死賽，最後靠著指導勝，順利為中華代表團再添一面銅牌。中央社記者吳翊寧攝　107年8月29日台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤級銅牌戰中歷經延長驟死賽，最後靠著指導勝，順利為中華代表團再添一面銅牌。中央社記者吳翊寧攝　107年8月29日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）8強賽楊勇緯輸得糊裡糊塗，不過接下來他收拾心情連闖2關，替台灣拿下8年來亞運首面柔道獎牌，賽後他強忍著淚水：「我知道柔道很不容易拿牌，所以我一定要做給大家看。」

zoom in 台灣柔道好手楊勇緯29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰，歷經延長驟死賽成功搶下一面銅牌；得知獲勝當下，楊勇緯難掩激動，在場邊放聲吶喊。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日台灣柔道好手楊勇緯29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰，歷經延長驟死賽成功搶下一面銅牌；得知獲勝當下，楊勇緯難掩激動，在場邊放聲吶喊。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日

楊勇緯是去年台北世界大學運動會國手，今年他在6月奪得東亞柔道錦標賽金牌，才讓他拿下亞運入場券，今天他在雅加達—巨港亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰，歷經驟死賽以指導勝，才險勝奪銅。

其實楊勇緯8強落敗後，先大哭了一場，教練劉文等則坦言，8強賽的烏茲別克對手羅茲波耶夫（Diyorbek Urozboev），以及復活賽的蒙古選手，都是他們情蒐多時準備的假想敵，楊勇緯落敗後，他只告訴愛徒：「情緒發洩完，把腦袋中那些不必要的東西，全都丟掉。」

好在楊勇緯也夠爭氣，接下來他連過2關，成功拿下獎牌，賽後他說，自己的目標雖是奪金，但到拿銅牌「也可以接受了」。他強調，自己才20歲，還年輕、還有很多東西要學，「吸收經驗是我自己覺得收穫最大的地方」。

楊勇緯表示，一直以來，大家對他期望非常高，他不能辜負所有人的期望，「所以我放手一搏，盡可能拚」。

對於自己拿下8年來，台灣在亞運柔道項目的首面獎牌，楊勇緯也直言，他很清楚柔道這個運動，是非常不容易奪牌的，「所以我一定要做給大家看」。（編輯：陳怡璇）1070829

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰中遭遇北韓勁敵（藍衣），一路打進延長驟死賽，最終成功搶下銅牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰中遭遇北韓勁敵（藍衣），一路打進延長驟死賽，最終成功搶下銅牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日
台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰中強壓北韓對手（藍衣），拿下銅牌，也是男子柔道8年來首面獎牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日台灣柔道好手楊勇緯（白衣）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤量級銅牌戰中強壓北韓對手（藍衣），拿下銅牌，也是男子柔道8年來首面獎牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日
台灣柔道好手楊勇緯（右）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤級銅牌戰中擊敗北韓選手摘銅，拿下2010年以來亞運男子柔道的第一面獎牌，中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日台灣柔道好手楊勇緯（右）29日在2018雅加達亞運柔道男子60公斤級銅牌戰中擊敗北韓選手摘銅，拿下2010年以來亞運男子柔道的第一面獎牌，中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月29日

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