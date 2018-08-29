林瀚最不想拿的紀念球 亞運想帶大家一起好

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達29日電）亞運中華成棒隊副隊長林瀚，想帶著大家一起好、給自己不小壓力，先前移地訓練時遇低潮，拿到生涯最不想拿到的紀念球；預賽3戰打完，感覺越來越好，「我是比賽中找感覺的選手」。



林瀚不入職棒門，但實力未被埋沒，多年來大小國際成棒賽事常見他的身影，此次亞運為第28度披上中華成棒隊戰袍；但林瀚在先前中華培訓隊海外移地訓練時，打擊狀況陷入低潮，荷蘭哈連盃棒球邀請賽，前3場出賽總計10打數沒有敲出安打，一直到第4場出賽才終於敲出哈連盃首安。



教練團透露林瀚哈連盃敲出安打後，大會還特別把球拿來給林瀚做紀念，談起這個紀念球他也苦笑說：「應該是生涯最不想拿到的球。」林瀚表示從農曆年後再向中華培訓隊報到，狀況就一直沒有很理想，可能也是長期集訓身體出現疲勞，另外是自己給的壓力。



此次中華隊由業餘社會隊球員為主體，加上7名平均年齡20出頭的職棒球員組隊參賽，林瀚表示，因為打過上一次亞運，了解跟外隊的實力到底差在哪邊，「會希望可以帶著大家一起更好，不能比上次差」，也因為這樣的想法和心態，壓力反而跟著來。



中華隊此次亞運首戰擊敗全職棒明星球員組成的南韓隊、士氣大振，林瀚對南韓戰沒有打擊表現，但接著與香港、印尼隊比賽，打擊慢慢調整到位；林瀚表示，與南韓隊正式比賽前，其實就沒有什麼壓力了。複賽明天開打，每場比賽都沒有輸的空間，他也提到，擊球的力量和感覺已經找回，「我本來就是比賽中找感覺的選手」，並不會特別擔心。（編輯：陳怡璇）1070829