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合約總值創新高 古林睿煬坦言有壓力

發稿時間：2018/08/29 18:48

最新更新：2018/08/29 19:16

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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊29日宣布，今年季中選秀會首輪指名投手古林睿煬（右）以簽約金新台幣550萬元、激勵獎金150萬元加盟獅隊，合約總值700萬元，寫下中職史上新高。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊29日宣布，今年季中選秀會首輪指名投手古林睿煬（右）以簽約金新台幣550萬元、激勵獎金150萬元加盟獅隊，合約總值700萬元，寫下中職史上新高。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）中職統一獅今年季中選秀首輪選進古林睿煬，以簽約金550萬元、另附帶150萬元激勵獎金加盟，合約總值創新高。古林睿煬今天說，壓力多少會有，進職棒後就拿出自己的實力。

統一獅今天召開新秀選手加盟記者會，一口氣宣布古林睿煬、張偉聖、劉軒荅、李丞齡、方建德、林靖凱、姚雨翔、施冠宇等8名新秀簽約金。

其中以古林睿煬最受矚目，以簽約金新台幣550萬元，另附帶150萬元激勵獎金，月薪5萬元條件加盟獅隊，合約總值高達700萬元，為中職史上最高。

對於成為史上簽約總值最多新人，古林睿煬坦言，壓力多少會有，但他強調，進入職棒後，就拿出自己的實力。

一下子拿到一大筆簽約金，古林睿煬透露，目前還小，還花不到什麼錢，會先存起來。

古林睿煬也相當期待未來在職棒場上與過去平鎮高中的隊友江坤宇、戴培峰對決，「會想辦法贏他們」。

統一獅隊今年選秀第3輪指名劉軒荅，而劉軒荅曾參加2015年選秀會，第11輪被中信兄弟選進，最後放棄簽約，選擇就讀國立體育大學，經過3年比賽歷練，也讓他也更有信心。

3年前因卡在簽約金，未能加入職棒，劉軒荅認為，不能說是挫折，可能成為一股動力，讓自己持續加強不足地方，「這個環境就這樣，沒有準備好很快就被淘汰」。

儘管劉軒荅一開始升上大一時，一度想很多，擔心自己是否不適合這個環境，但隨即調適好心情，想再給自己拚一次的機會。

現在的劉軒荅回頭再看當初的決定，反而認為是件好事，他表示，若沒有這3年在大學、業餘磨練，直接從高中跳到職棒，可能會覺得很不適應。

另外，這次唯一以自主培訓的合約加盟獅隊的施冠宇，今年選秀會落選，一度讓他心情很複雜、不知道自己要做什麼，原先計劃先去業餘打拚，明年再參加選秀，但後來獲得獅隊測試機會，與家人討論後，決定提早進入職棒。

在大學時期以守一壘為主的施冠宇，因應職棒激烈競爭環境，也主動重拾外野守備，希望能為自己爭取更多出賽的機會。（編輯：吳協昌）1070829

中職統一獅隊29日召開新秀加盟記者會，一口氣宣布方建德（左起）、劉軒荅、張偉聖、古林睿煬、施冠宇、李丞齡、姚雨翔及林靖凱等8名新秀簽約金。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日中職統一獅隊29日召開新秀加盟記者會，一口氣宣布方建德（左起）、劉軒荅、張偉聖、古林睿煬、施冠宇、李丞齡、姚雨翔及林靖凱等8名新秀簽約金。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日
畢業自文化大學的施冠宇29日以自主培訓合約正式加盟中職統一獅隊，施冠宇說，原本打算先去業餘打拚，明年再參加選秀，但後來獲得獅隊測試機會，與家人討論後決定提早進入職棒。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日畢業自文化大學的施冠宇29日以自主培訓合約正式加盟中職統一獅隊，施冠宇說，原本打算先去業餘打拚，明年再參加選秀，但後來獲得獅隊測試機會，與家人討論後決定提早進入職棒。中央社記者黃巧雯攝　107年8月29日
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