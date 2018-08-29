哽咽談棒球逃兵過往 張偉聖選偶像陳金鋒背號

中職統一獅新秀張偉聖29日出席加盟記者會，回想起過往曾經當了一年多的棒球逃兵，不禁哽咽，如今美夢成真加入獅隊，張偉聖開心地說：「我的努力沒白費，謝謝家人在背後支持我。」中央社記者黃巧雯攝 107年8月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）興大附農張偉聖棒球生涯曾中斷一年多，今天回想起過往不禁哽咽，他後來透過加倍努力訓練，今年中職選秀會獲得統一獅青睞，加入職棒，並挑選背號52號，盼向陳金鋒致敬。



統一獅今年季中選秀第二輪選進的張偉聖，來自興大附農，為旅美棒球好手張進德、張育成的弟弟，以簽約金400萬元、月薪6.5萬元，另附帶激勵獎金50萬元，加盟獅隊。



張偉聖過去就讀夜校，過著白天練球、晚上上課的生活，讓他覺得疲累，一度中斷學業、棒球路一年多，最後決定重拾球棒的關鍵，他說：「外面生活很複雜，玩了一年多，到最後自己也想通，玩膩了。」



不過，重回學校的路並不順遂，在興大附農總教練李明益幫忙下，張偉聖才得以重回球隊，回想過往這段經歷，讓他不禁哽咽。



為了彌補空白一年多的棒球路，張偉聖趁著隊友在休息時，加緊做重量或打擊訓練，他坦言當時「就拚得要死要活」。



張偉聖透露，這3年來持續磨練自己，目標想要跟與哥哥們一樣出國打球，若沒辦法出國，就挑戰中華職棒。



如今美夢成真，加入統一獅隊，張偉聖開心地說：「我的努力沒白費，謝謝家人在背後支持我。」



張偉聖加入獅隊後，為了向偶像陳金鋒致敬，特別挑選背號52號，他解釋，很欣賞陳金鋒在球場上的精神和態度，不會因此覺得壓力大，就做好自己本分。



張偉聖被統一獅隊視為即戰力，下半季有機會在一軍出賽，他則平常心以對，並強調會在二軍把自己準備好。（編輯：陳怡璇）1070829