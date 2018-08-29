楊俊瀚亞運賽前焦慮纏身 教練一句話助解脫

2018雅加達亞運，台灣田徑好手楊俊瀚29日晚間在男子200公尺決賽跑出20秒23的成績，打破全國紀錄，為中華代表團再添一面銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月29日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）賽前一晚，楊俊瀚輾轉難眠，比賽前的緊張與焦慮，讓他睡不著，直到比賽前教練陶武訓的一席話，才讓他找回鬥志，並讓他摘下台灣在亞運隊史上，第一面男子200公尺銀牌。



台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人楊俊瀚，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子200公尺決賽，飆出20秒23的全國新猷奪銀，但他和日本選手小池祐貴幾乎同時衝線，最後靠著終點攝影判決，他以0.001秒之差銀恨。



其實賽前楊俊瀚非常緊張，因為他整晚幾乎沒什麼睡，賽前的心情也很忐忑，「因為我覺得，我連最基本的休息都沒有做好，我會覺得自己沒有達到100%的狀態，去面對這場比賽」。



上午訓練與賽前熱身，教練陶武訓則激勵他，就算他再怎麼擔心、多想，也沒辦法達到最佳狀況，「你現在再怎麼準備，也回不到100%，反而只要把握現在的狀態下去跑就好」。



教練的話，當下楊俊瀚其實聽不進去，他很擔心自己的200公尺，會像100公尺一樣跑不好，直到起跑前，陶武訓再次對他說：「你自我的感覺不好，不代表你今天的狀況不好。」



這句話讓楊俊瀚想起，去年台北世界大學運動會時，他同樣覺得自己狀況不好，當時他卻跑出打破全國紀錄的成績。



「當下我心裡就很舒坦，對，我應該相信教練。」楊俊瀚強調，在場上是他在跑，但場下是他和教練一起溝通，一起交流。



最後楊俊瀚跑出生涯最佳的20秒23，打破他在今年全國大專院校運動會，所締造的20秒33，成績大幅刷新0.1秒，他也坦言：「所以在某些方面，教練是比我更瞭解我自己的人。」（編輯：張芷瑄）1070829





「台灣最速男」楊俊瀚（後）和日本田徑好手小池祐貴29日在2018雅加達亞運田徑男子200公尺決賽幾乎同時壓線，成績都是20秒23，經終點攝影判定，小池祐貴肩線在前抱走金牌，楊俊瀚在場邊也忍不住落下英雄淚。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月29日

「台灣最速男」楊俊瀚29日在2018雅加達亞運田徑男子200公尺決賽跑出破全國的20秒23，卻以千分之一秒差距被判定摘銀，賽後他收拾好心情受訪表示，「越是輸那一點點，越是不甘心。」中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月29日

延伸閱讀》楊俊瀚亞運男子200公尺差0.001秒銀恨 仍寫隊史紀錄