楊俊瀚0.001秒飲恨 大家都哭了

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）0.001秒差距，一線天堂一線地獄，讓楊俊瀚與台灣亞運史上第1面200公尺金牌失之交臂，日本跑者小池祐貴興奮地歡呼背後，楊俊瀚落寞地走到一旁流下英雄淚。



終點線前，楊俊瀚奮力壓線，甚至失去重心跌倒在地，在等待宣布結果前，他仰望著天空，期待能盼得好消息，當結果出爐由小池祐貴拿走金牌，他情緒瞬間潰堤，拿起毛巾掩面痛哭，這一幕也讓所有的田徑人跟著一起揪心。



楊俊瀚沒能摘金，失望的不只有他自己，就連場邊觀戰的中華田協秘書長王景成，還有一起奮戰的亞運同袍們，個個都紅了眼眶。王景成說：「這真的不容易，台灣在競爭激烈的200公尺拚到獎牌，而且距離金牌只有0.001秒。」



昨天才在男子110公尺跨欄決賽出場的楊尉廷，現場看到楊俊瀚失望落淚，也跟著一起哭，「我哭慘了，本來我還想要強忍，但最後真的忍不住了，就差那0.001秒。」



由於大會官方成績，楊俊瀚與小池祐貴都是20秒23，當下教練團立刻向大會提出抗議，並前往終點攝影室內重複確認結果，等待的時間雖短但卻又顯得漫長，可惜最後沒能換得好消息。根據大會提供的照片，楊俊瀚就差了一小個肩膀，沒能幫中華隊拿下睽違24年的亞運田徑金牌。



賽後他收拾心情受訪，談到比賽最後結果，他惋惜地表示，「越是輸那一點點，越是不甘心。」



楊俊瀚強調，如果是輸零點幾秒，或是輸個零點零幾，「那代表我們還不夠努力、不夠全面，狀態不夠好，今天我輸千分位，那是上天給我的結果。」



楊俊瀚的奮戰精神，以及對於金牌的渴望，也感動了中華奧會主席林鴻道，賽後他宣布將向聯邦銀行爭取225萬的激勵獎金給楊俊瀚，補足國光獎金的金牌差額，田徑協會理事長葉政彥也跟進，除頒給楊俊瀚30萬元激勵獎金，也將額外再頒發10萬元破紀錄獎金，希望他2020東京奧運，能再持續帶給大家感動。（編輯：吳協昌）1070829