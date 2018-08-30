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楊俊瀚亞運200公尺失金 拿灌籃高手神比喻

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楊俊瀚譜亞運新頁 30日棒球戰中國

發稿時間：2018/08/30 00:45

最新更新：2018/08/30 00:45

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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達29日電）楊俊瀚今天在雅加達—巨港亞運男子200公尺決賽，以20秒23締造全國新猷並奪銀，拿下亞運隊史首面男子200公尺獎牌，包括他在內，中華代表團今天共拿下3銀、1銅。

台灣自1954年開始參加亞運，男子選手未曾在200公尺拿下獎牌，僅女將「風速女王」王惠珍曾在1990年北京亞運與1994年廣島亞運，拿下過2面女子200公尺獎牌。

而楊俊瀚不僅是台灣男子田徑選手第一人，且距金牌只有0.001秒之差，賽後失望的他當場淚崩，也讓許多人跟著惋惜地紅了眼眶。

今天除楊俊瀚外，自由車女將黃亭茵在女子全能賽拿下銀牌，軟網女將鄭竹玲在女單摘銀，柔道小將楊勇緯則在男子60公斤量級險勝北韓選手奪銅。

截至今晚為止，中華亞運代表團累計共拿下13金、17銀與21銅，在今年45個參賽國當中，暫時名列第6。

明天最大看點就是中華棒球隊晚間迎戰中國。由於中華隊帶著預賽對南韓隊的勝場進到複賽，只要明天日本擊敗南韓、中華隊擊敗中國，中華隊與日本隊將在金牌戰遭遇。

此外，明天男、女籃也將同日4強出賽，女籃上午將先碰上預賽贏過的南、北韓聯軍，男籃晚間則將硬碰中國，兩隊若能同時開胡，將可締造隊史首度男、女籃同步晉級金牌戰的歷史新頁。（編輯：何宏儒）1070830

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