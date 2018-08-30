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謝淑薇美網女雙過頭關 直落二晉級

發稿時間：2018/08/30 02:50

最新更新：2018/08/30 02:50

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）台灣網壇一姊謝淑薇征戰美網女雙，今天與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搭檔，展現好默契，不到一小時便以6比1、6比3直落二擊敗對手，闖過頭關。

2018美國網球公開賽進入第3天賽程，女子雙打點燃戰火。女雙世界排名第17的謝淑薇本屆美網與20歲的莎芭蓮卡搭檔，兩人月中曾在辛辛那提大師賽合作，首輪就被淘汰出局。

謝淑薇下午在第15球場與莎芭蓮卡攜手，迎戰克羅埃西亞的尤拉克（Darija Jurak）和瑞士的諾爾（Xenia Knoll），首盤兩度破發，僅花23分鐘就以6比1拿下。

第2盤雙方拉鋸，互保發球局，直到第7局，謝淑薇與莎芭蓮卡趁對手陣腳不穩，逼出3個破發點，並把握對方回球出界，首個破發點就拿下，取得4比3領先。兩人接著力保發球局，並在第9局再度破發，以6比3拿下這盤，只花57分鐘就贏球。

謝淑薇與莎芭蓮卡全場發出4記愛司球，雙發與非受迫性失誤各一次，一發進球率69%，一發與二發得分率皆為73%，並打出4記致勝球，各項數據都優於尤拉克與諾爾。

32歲的謝淑薇本屆美網女單也有賽事，昨天鏖戰3盤擊敗俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）後，明天第2輪將遭遇大會第29種子、斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova）。

除了謝淑薇，詹詠然、詹皓晴也參加本屆美網女雙、混雙賽事。在女雙方面，世界排名第3的詹詠然與白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）搭檔，妹妹詹皓晴與中國女將楊釗煊再度合作。（編輯：何宏儒）1070830

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