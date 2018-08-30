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美網女雙台灣再傳捷報 詹皓晴闖進第2輪

發稿時間：2018/08/30 05:46

最新更新：2018/08/30 05:46

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美網女子雙打賽事今天開打，詹皓晴與中國女將楊釗煊搭檔，以7比6（7比5）、6比2直落二擊敗美國組合，成為繼謝淑薇後，第2位闖進女雙第2輪的台灣選手。

詹皓晴今年與楊釗煊多次合作，曾在2月的杜拜網球錦標賽奪冠，兩人在2018美國網球公開賽名列女雙第10種子，下午在第6球場迎戰美國女將芮絲克（Alison Riske）和湯生（Taylor Townsend）。

雙方勢均力敵，開賽之初便互破發球局。4比4平手情況下，詹皓晴與楊釗煊第9局失掉發球局，氣勢為之一挫，一度在第10局面臨2個盤末點，所幸後來居上，破回發球局，以5比5扳平，之後一路打到搶七。

決勝局戰況持續膠著，雙方發球一分未失，直到湯生網前一記扣殺失手，詹皓晴與楊釗煊才拉開比數，取得6比4領先，最終以7比5贏得決勝局，耗費55分鐘辛苦拿下首盤。

第2盤詹皓晴與楊釗煊延續氣勢，首局就破發，詹皓晴第7局擊出一記漂亮穿越球，再度破發，最終在賽末發球局，靠著楊釗煊網前截擊得手，以6比2拿下這盤，直落二贏球。

這對海峽組合全場僅由楊釗煊發出一記愛司球，但一發進球率高達77%，一發與二發得分率分別為72%、64%，都優於對手，兩人雙發與非受迫性失誤各一次，對手則各為4次。

謝淑薇稍早與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搭檔，以6比1、6比3直落二擊敗對手，闖過頭關。詹皓晴姊姊詹詠然本屆美網女雙和白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）搭檔，預定明天出賽。（編輯：何宏儒）1070830

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