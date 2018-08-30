女選手場上更衣被罰 美網挨轟性別歧視

（中央社紐約29日綜合外電報導）法國好手柯爾妮場上更衣事件引爆美國網球公開賽性別歧視風波，當事人柯爾妮卻說沒什麼，因為法國公開賽禁止美國女將小威廉絲穿緊身衣出賽才是性別歧視，比她經歷的糟一萬倍。



28歲的柯爾妮（Alize Cornet）昨天在美網首輪對戰瑞典選手拉森（Johanna Larsson），10分鐘休息回來，才發現她剛到休息室更衣時把衣服前後穿反了，於是直接在場上脫掉上衣，當場換了起來。



誰知主審認為她這當眾一脫「不是運動員該有的行為」，判她違規。



由於男性選手可在場上隨意換衣，主審拉斯克（Christian Rask）警告柯爾妮，馬上挨轟是性別歧視。



美國網球協會（The United States Tennis Association）今天對此事件道歉。



「選手坐在選手椅上時，都可以更換衣服，不會被認為違規。」



「我們很遺憾柯爾妮小姐昨天被認為違規，我們已經澄清這項政策，確保不會再次發生，好在柯爾妮只是被警告，沒有被處罰或罰款。」



柯爾妮訝異事情鬧得這麼大，也欣然接受了美國網球協會的道歉。



美網因為此事被砲轟雙重標準，法國公開賽數天前才宣布禁止小威（Serena Williams）再穿緊身衣參賽，美網警告柯爾妮事件才會引發軒然大波。



法國網球協會（FFT）主席居帝瑟利（Bernard Giudicelli）表示，2019年法網對服裝穿著將有「特定限制」。



居帝瑟利指出，小威今年在巴黎的穿著「讓人無法接受」，「你必須尊重賽事還有場地」。



但柯爾妮說，居帝瑟利禁止小威穿緊身衣才稱得上「性別歧視」。



「我們協會的主席活在另一個時代，竟然可以發表這種言論，真是嚇到我了。」



「居帝瑟利有關小威緊身衣的發言比我昨天在球場發生的事糟糕一萬倍，因為他是法國網球協會的主席，因為他大可不必這樣做。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1070830