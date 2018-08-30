莫瑞睽違逾一年重返大滿貫賽 美網2輪止步

（中央社紐約29日綜合外電報導）英國網球名將莫瑞睽違一年多重返大滿貫賽，今天在美國公開賽第2輪遭西班牙選手佛達斯柯（Fernando Verdasco）以7比5、2比6、6比4、6比4擊敗，無緣晉級第3輪。



曾登世界球王寶座的莫瑞（Andy Murray）是2012年美網冠軍得主，他一月接受臀部手術後休養一陣子，美網賽前曾預測自己奪冠的機率不高。莫瑞與佛達斯柯鏖戰近3個半小時，最終無緣將比賽逼進第5盤。



大會第31種子佛達斯柯說：「要讓比賽結束當然很難。跟安迪（莫瑞）交手一向很不容易。」佛達斯柯與莫瑞交手15次，這是他第2次獲勝，也是9年來的第一次。



「他是個不可思議的奇才，戰鬥力驚人。」



「即使動了手術，身體狀況也非百分之百良好，他仍是個戰士。」



「我只有在2009年澳網擊敗過他，而我拍落他的唯一一次就是在大滿貫賽，這給了我一點動力，讓我今天來到這裡試著再次擊敗他。」



莫瑞坐擁3座大滿貫賽金盃，首冠就是在2012年美網拿下。



佛達斯柯今天頂著烈日挺進第3輪，他將對上另一位美網冠軍得主、大會第3種子阿根廷好手戴波特羅（Juan Martin del Potro）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070830