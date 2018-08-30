世界盃女子棒球賽 中華隊不敵日本

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）2018年第八屆世界盃女子棒球賽，中華隊今天複賽與日本隊碰頭，攻勢未能有效串連，終場以1比2落敗；明天對戰加拿大，若能贏球，將能晉級冠軍戰。



第八屆世界盃女子棒球賽在美國舉行，共12隊參賽，分為A、B 兩組，預賽對戰成績帶入複賽計算，中華隊複賽首戰擊敗多明尼加後，取得3勝優勢，今天第2戰與日本隊交手。



中華隊第2局率先發動攻勢，沈嘉玟安打後，謝鈺瀅適時揮出三壘安打，搶下第一分。



不過，中華隊先發投手胡瀞文3局下控球不穩，對首名打者投出觸身球後，又送出四壞保送，連續解決2名打者後，被日本隊擊出安打，送回2分，日本隊將比數逆轉為2比1，胡瀞文此役投6局，被敲出5支安打，僅失2分。



中華隊第3、4局都有攻占得點圈機會，但都未能添得分數。7局上，1出局後，李詩芸安打展開反攻，但下一棒陳禹璇擊成飛球出局，楊佳惠補上一支安打，攻占一、二壘，可惜攻勢未能延續，中華隊全場擊出7支安打，比日本隊還多2支，終場卻仍以1比2落敗。



日本隊複賽戰績4勝0敗，確定晉級冠軍戰，中華隊目前複賽戰績3勝1敗，排名第二，明天將對戰加拿大隊，若順利贏球，就能搶下另一張冠軍賽門票。（編輯：梁君棣）1070830