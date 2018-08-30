防守出狀況 女籃中華不敵兩韓聯軍

2018雅加達—巨港亞運30日進行女子籃球四強賽，中華隊終場以66比89不敵南北韓聯軍，晉級銅牌戰。未能贏得比賽，球員賽後落寞離場。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華女籃隊今防守出狀況，加上命中率不佳，今在雅加達—巨港亞運女籃4強賽，全場一路挨打，終場66比89不敵南、北韓聯軍，無緣晉級金牌戰。



中華隊得分箭頭彭詩晴與黃品蓁，今雙雙被對手守死，兩人合計僅拿下13分，且彭詩晴全場11投僅中2，另靠著2罰俱中拿下6分。



賽後黃品蓁坦言，球隊今天的防守出了大問題，光是上半場就讓對手拿下50分，「就算我們今天有超水準發揮，這場比賽也拿不下來。」



效力美國女子職業籃球聯賽（WNBA）拉斯維加斯王牌隊的南韓天才中鋒朴智修，今首度亮相，替補出賽的她僅登場21分49秒，就繳出10分、11籃板的「雙十」成績單，另有3助攻與3阻攻，表現全面。



黃品蓁強調，朴智修今天才加入球隊，表現不算十分理想，不過中華隊的表現更不及格，「我們在瓊斯盃、預賽都贏過她們，這場比賽我們沒有做到教練想要的內容。」



上半場打完，中華隊以35比50落後，第3節開局又陷入得分乾旱，被對手打出一波9比0攻勢，中華隊直到最後4分28秒，才靠著包喜樂在籃下放進兩分，最多一度落後達29分。



談到第3節的問題，黃品蓁也直言，當時大家想靠著快速得分來拉近比數，但是攻得太急，都不是自己節奏。



中華隊輸給兩韓聯軍後，將於9月1日上午，和中國與日本之間的敗隊爭取銅牌。（編輯：陳清芳）1070830





2018雅加達—巨港亞運30日進行女子籃球四強賽，中華隊終場以66比89不敵南北韓聯軍，晉級銅牌戰。中華隊陳鈺君（中）拿下全隊最高11分。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

2018雅加達—巨港亞運30日進行女子籃球4強賽，中華隊終場以66比89不敵南北韓聯軍，晉級銅牌戰。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日

2018雅加達—巨港亞運30日進行女子籃球4強賽，中華隊終場以66比89不敵南、北韓聯軍，無緣晉級金牌戰。圖為中華隊黃英利（中）抓住空檔投籃。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月30日