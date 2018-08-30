天使強打普侯斯膝傷動刀 本季提前結束

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊強打普侯斯，因膝傷動手術需要休養6至8週，在今年球季接近尾聲的賽事中，他只能場邊觀戰。天使球團說，普侯斯將準備明年的春訓。



根據美國職棒大聯盟官網報導，醫師今天對普侯斯（Albert Pujols）的左膝施予關節腔清創術。



38歲的普侯斯今年球季受膝傷所苦，7月間因左膝發炎被放入傷兵名單，接受血小板血漿治療（PRP）緩解傷勢，總教練索西亞（Mike Scioscia）評估帶傷上陣的普侯斯只發揮5成戰力。



天使總經理艾普勒（Billy Eppler）說，普侯斯可說是他見過最耐操的，這個球季普侯斯經歷許多狀況，但是他沒有掛在嘴上說不停，而是忍受不適，可說是在逆境中仍上場拚搏，一直思考如何貢獻球隊的球員。



總計普侯斯本季出賽117場，打擊率2成45並擊出19支全壘打與64個打點。報導說，為了讓今年球季加入天使的日籍二刀流球星大谷翔平適應如何擔綱指定打擊，普侯斯這個球季肩負鎮守一壘大關的重任。



報導說，總計他今年70場比賽是先發一壘手，超過去年與前年的總合共34場，不過艾普勒認為，很難說這是造成普侯斯膝傷的主因。



至於少了普侯斯的先發陣容調度，天使打算例行賽結束前，大谷翔平若重返投手丘，除登板投球日，其餘的賽事將由他主扛指定打擊，另由馬爾特（Jefry Marte）與柯瓦特（Kaleb Cowart）等分攤一壘守備。（編輯：高照芬）1070830