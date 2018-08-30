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性別引發爭議 印度亞運奪銀好手憂田徑生涯

發稿時間：2018/08/30 19:05

最新更新：2018/08/30 19:05

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亞運最前線（中央社雅加達30日綜合外電報導）印度短跑選手強德（Dutee Chand）昨天在亞運女子200公尺獲得第2面銀牌，但她表示，她仍然擔心自己田徑比賽前景生變。4年前她因性別爭議無法參加亞運。

強德在女子100公尺及200公尺短跑都不敵金牌選手巴林的奧迪昂（Edidiong Odiong），只能拿到銀牌。強德因雄性激素超標而在2014年亞運遭禁止參賽，高睪丸素迫使她接受一連串痛苦難忘的檢測來證明性別。

強德最後贏得了這場因荷爾蒙失衡引起的法庭大戰，為自己爭取到參賽權。荷爾蒙失衡也影響了南非奧運800公尺冠軍瑟夢雅（Caster Semenya）的田徑生涯。

自今年11月開始實施的新田徑規則，將禁止瑟夢雅擅長的中距離比賽出現雄性激素超標的跑者，但允許有同樣症狀的運動員參加短跑比賽。

現年22歲的強德表示，不確定性仍然存在，國際田徑總會（IADAA）的裁決受到批評，可能面臨挑戰和修正。

強德說：「我的法律團隊幫我回來了，但是沒有人能保證將來會發生什麼事，瑟夢雅也仍在奮戰。」她也說：「總是有恐懼存在，但你需要克服它。」

儘管強德在雅加達取得佳績，成為1986年短跑女王烏莎（PT Usha）之後，首位在100公尺及200公尺短跑都贏得獎牌的印度女選手，她的疑慮仍然存在。

強德說：「自2014年來，上帝給了我很多麻煩，我經歷了很多苦難，沒有人能夠遭受如此多的痛苦。但我回來為印度再添2枚獎牌，回家將會有盛大的慶祝派對。」

強德在200公尺決賽原本居於領先，但奧迪昂以22秒96率先衝線，成為第4位在單屆亞運中雙獲100公尺及200公尺金牌的女選手。（實習編譯：侯文婷/核稿：徐崇哲）1070830

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