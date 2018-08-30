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棒球韓輸台繃緊神經 許總看好金牌戰再碰頭

發稿時間：2018/08/30 19:11

最新更新：2018/08/30 19:11

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運棒球賽事複賽今天展開，南韓隊擊敗日本隊，保住晉級金牌戰機會；中華隊總教練許順益說，這在預期中，南韓被台灣踩了一腳、繃緊神經，看好金牌戰台韓再碰頭。

此次亞運棒球賽事預賽分兩組進行，各組前兩名晉級複賽，複賽採循環賽制（Super Round），預賽戰績帶入複賽；南韓隊帶著預賽輸給中華隊的戰績進到複賽，沒有再輸的空間，今天與日本隊交手，單場3轟搶下勝利。

中華隊今天複賽首場比賽與中國隊交手，由陣中最穩定的投手吳昇峰先發，許順益表示，吳昇峰控球好，由他扛起這場比賽的先發，對中華隊是保障，「今天比賽一定要贏」。

許順益也有看南韓和日本隊的比賽，他特別點出，南韓隊感覺手感都打起來了，「一開始被我們踩了一腳，讓他們繃緊神經」，他看好南韓和台灣能在金牌戰再碰頭。

吳昇峰26日首戰對南韓好投壓制，許順益表示，南韓隊壓力很大，但他們很清楚自己的目標在哪裡，每個選手心態都是一樣的，只要還有機會，大家都會全力把握；如果再與南韓在金牌戰碰頭，一定不好打。

中華隊今天與中國隊交手，明天與社會人隊組成的日本隊交手，許順益表示，先發投手已經安排好，但不會先公布，「明天打起來應該五五波，中華隊氣勢很好，要勝不是不可能，機率相當高」。（編輯：唐聲揚）1070830

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