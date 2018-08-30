亞運男籃 中華不敵中國無緣金牌戰

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華男籃今在第3節崩盤，被對手打出一波31比12攻勢，終場63比86不敵中國，在今年雅加達—巨港亞運男子籃球4強賽吞敗，也無緣晉級最後的金牌戰。



中國隊今年陣容包括具美國職籃（NBA）資歷、身高218公分的長人周琦，以及曾在小牛夏季聯盟登場亮相的好手丁彥雨航等人，不過中華隊上半場打完，僅以30比37微幅落後。



沒想到下半場風雲變色，中國隊僅用一節就打爆中華隊，也把差距擴大至20分以上、提前奠定勝基，全場攻下24分的劉錚則坦言，就他自己的部分，很多球沒有處理好，「該放進的球也沒放進」。



主控陳盈駿賽後則失望地表示，這場比賽有很多地方沒有執行好，無論是在進攻還是防守，「我們漏掉太多的防守籃板，對手的二波進攻對我們造成很大傷害」。



他也點出，防守交代不清的問題依舊存在，導致給了對手太多空檔出手機會，而他們也都把握住，所以比數很快就被拉開。



陳盈駿承認，中國本來就是一支強大的球隊，他們不僅有身材，且有技術，無論是戰術的執行，還是防守的紀律，都屬世界級的水準。



4強賽落敗，中華隊明將休兵1天，9月1日中午將與南韓爭銅，外籍教練帕克（Charlie Parker）坦言，這將會是場硬戰，「南韓是支有天分，擁有高度且速度很快的球隊，我們除要做好防守，也要把握進攻機會，我相信球員們的決心，我們是有機會拿下獎牌的」。1070830