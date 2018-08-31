費德瑞挺進美網第3輪 下輪對手話題纏身

37歲的費德瑞（圖）名列本屆美網男單第2種子，挑戰生涯第6座美網冠軍。（圖取自美國公開賽推特twitter.com）

（中央社紐約30日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）今天在美國公開賽第2輪以直落三過關，下一輪遭遇的對手基爾喬斯（Nick Kyrgios）話題纏身，與主審一段對話引爆爭議。



37歲的費德瑞名列本屆美網男單第2種子，挑戰生涯第6座美網冠軍，今天以7比5、6比4、6比4擊敗法國對手帕爾雷（Benoit Paire），晉級第3輪的32強賽。



儘管費德瑞以直落三勝出，但場上表現還是小有瑕疵，特別第3盤發球失常，眼看著4比1領先優勢溜走，反倒陷於4比5落後。



但費德瑞隨後穩住陣腳，擊敗情緒火爆的法國對手。帕爾雷臉上留著大鬍子，整場不時大聲吼叫，擊球掛網的時候還摔球拍、踢球。



費德瑞下一輪的對手同樣是火爆浪子。23歲的澳洲選手基爾喬斯今天以4比6、7比6（8比6）、6比3、6比0擊敗法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert），挺進第3輪。



基爾喬斯輸掉第1盤，第2盤又陷於0比3落後之下，主審拉亞尼（Mohamed Lahyani）走下裁判椅來到基爾喬斯面前，似乎對他激勵士氣。這段詭異的對話在社群媒體上引發熱烈討論。



主審對基爾喬斯說：「我想要幫你。我知道，這不是你。」



基爾喬斯賽後則說，拉亞尼當時是關心他的身體狀況而不是鼓勵他。不過巧合的是，就在這段對話之後，基爾喬斯在25局拿下19局，反敗為勝。



美國網球協會（USTA）賽後對此發表聲明，認為不需要對主審採取任何行動，並解釋拉亞尼走下裁判椅是因為球場內太過喧鬧，單純只是關心基爾喬斯是否需要醫療協助。



5屆美網冠軍費德瑞將與基爾喬斯在第3輪交手，備受關注。兩人過去對戰3次，費德瑞拿下2勝，這3次交手都是3盤收場。



費德瑞於今年6月斯圖加特草地網賽、去年邁阿密名人賽準決賽擊敗基爾喬斯。而基爾喬斯則在2015年兩人首次對陣時，在馬德里名人賽爆冷擊敗擁有20座大滿貫冠軍的費德瑞。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070831