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曾仁和苦吞本季第15敗 張育成敲雙安

發稿時間：2018/08/31 11:39

最新更新：2018/08/31 11:39

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（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）旅美芝加哥小熊隊3A投手曾仁和今天先發對洛杉磯道奇隊3A，投6局失3分，但未獲隊友火力支援，吞本季第15敗；印地安人隊3A野手張育成對紅人隊3A比賽中，單場敲出雙安。

曾仁和開賽狀況不錯，連續解決8名打者，直到第3局2出局後才被敲出首支安打。

曾仁和4局上突然遇到亂流，被首名打者陶爾斯（Andrew Toles）掃出一發陽春砲後，先用飛球拿下第一個出局數，隨後連續被擊出3支安打、丟2分，單局合計失3分。

曾仁和此役用90球投6局失3分，被敲出8支安打，包括一轟，送出一次三振、沒有保送，但未獲隊友火力支援，終場小熊以2比4輸球，曾仁和苦吞第15敗，已超過3個月未嚐勝投滋味。

張育成前一戰打擊雖熄火，但對戰辛辛那提紅人隊找回手感，4打數2安打，打擊率回升到2成54，但克里夫蘭印地安人隊攻勢未能串連，終場以1比8吞敗。

另外，效力德州遊騎兵隊2A投手黃暐傑今天與休士頓太空人隊2A比賽中，8局上在1比3落後情況下登板後援，讓太空人隊3上3下，還送出2K；第9局續投，連續解決2名打者後出現保送，再用三振搶下第3個出局數，遊騎兵終場仍以1比3輸球。

黃暐傑投2局無失分，沒被敲出安打，送出3次三振，終止連3場出賽失分。（編輯：李明宗）1070831

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