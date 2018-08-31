美網主審說話鼓勵選手惹議 費德瑞直言不妥

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國網球公開賽主審拉亞尼今天走下裁判椅和澳洲選手基爾喬斯說話鼓勵引發爭議，不只基爾喬斯當時的法國對手赫柏特不滿，連下一輪對手瑞士名將費德瑞也認為主審的舉動不妥。



基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天在美網男單第2輪對上赫柏特（Pierre-Hugues Herbert），主審拉亞尼（Mohamed Lahyani）在第2盤賽中走下裁判椅與基爾喬斯說話，似乎是在怪他不夠努力。



據報導，當時可聽到拉亞尼對基爾喬斯說：「我想要幫你。我知道，這不是你。你網球打得很好。」



基爾喬斯當時失掉首盤，第2盤以0比3落後，但拉亞尼與他說了這番話後，他接下來25局拿下19局，終場4比6、7比6（8比6）、6比3、6比0勝出。基爾喬斯下一輪將出戰費德瑞（Roger Federer）。



費德瑞表示：「主審不該走下裁判椅，但我理解他想做什麼。他的行為舉止就是他的作風。」



「身為主審就是在裁判椅上做決定，無論喜歡與否。但就我個人看法，不該像那樣上前說話。 」



「我不知道他說了什麼，我不在乎。這不只是說『你感覺如何？噢，我感覺很不舒服』，然後回到裁判椅。他下來到那裡太久了。」



「這是在對話。對話可以改變人的心態。物理治療師、醫生、主審都可能發生那樣的事。這就是為何以後不該再發生。我想人人都心知肚明。」



費德瑞也轉推已退休的美國「重砲手」羅迪克（Andy Roddick）推文。羅迪克寫說：「首先拉亞尼是會真正關心人的好人。我真的喜歡他的為人…他做了不該做的事。時下應多多出現這種關心他人的行為，可惜時間地點都不對。私心希望他們不要對他下手太重。」



有網友說拉亞尼應立刻被開除，也有人說也許拉亞尼應該向赫柏特道歉，然後大家別再追究。



基爾喬斯談到拉亞尼當時的話時說：「我不確定這是鼓勵，他說他喜歡我。他只是說看起來不妙，我當時感覺不舒服，我知道自己在場上的表現不優。我其實沒注意聽他說的話。」



然而赫柏特堅稱拉亞尼越界，而且美網主辦單位的反應讓他很不滿。美國網球協會（USTA）賽後聲明說，因為現場觀眾太吵，拉亞尼必須走下裁判椅才能讓基爾喬斯聽到他說的話，他只是關心基爾喬斯是否需要醫療協助。



赫柏特在聲明中說：「美國網球協會顯然把我們當傻子。我們在影片中都聽到主審對尼克（基爾喬斯名）說的話，這已超出他的職責範圍。」



「犯錯是人之常情，但我還在等待解釋。我們球員在場上犯錯時都會被懲處。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070831