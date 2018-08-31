中華女足亞運未奪牌 仍創20年最佳成績

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達31日專電）中華女足今天在亞運銅牌戰對上南韓，上下半場各被對手攻進兩球落敗，未能摘下銅牌，但仍創下中華女足20年來最佳成績。



中華女足隊先前在PK戰擊敗越南隊，睽違20年闖進4強。接著在4強賽對戰中國隊，力拚金牌戰門票，可惜以0比1落敗。



中華女足與南韓本屆亞運第2次交手，預賽首戰以1比2落敗。中華女足今天再度對上南韓，排出4-1-4-1陣型，力拚銅牌。



中華女足維持首戰的先發11人，南韓今天則讓效力於挪威聯賽的隊長趙昭賢歸隊，坐鎮中場掌控節奏。



南韓前鋒李金玟在3分鐘時攻進禁區，傳球給池笑然，突入禁區的池笑然立刻起腳射門，以漂亮的弧線打進球門右側，中華隊門將蔡明容撲救不及，南韓先馳得點1比0領先。



第15分鐘，中華隊劉千芸截球造成對手犯規，隊長王湘惠自由球射入禁區，但被南韓隊門將沒收。



第31分鐘時，南韓隊李金玟長傳吊球到禁區右側，球越過中華隊後衛蘇芯芸頭頂，南韓李金玟頭槌再下1分。



第51分鐘，中華隊賴劉千芸把握機會，射門偏高未中。第56分鐘，余秀菁前場左腳遠射，也是高角度射出界外。



第77分鐘南韓隊李美亞過人後在禁區起腳射門，中華隊門將蔡明容撲救不及，中華隊0比3落後。



第90分鐘南韓隊文美羅趁中華隊後防空檔再度起腳破門，中華隊以0比4落後，最終不敵南韓隊落敗。



這場比賽南韓隊26次射門11射正、中華則是4次射門2射正。南韓有72%持球率、中華則有28%。



中華女足上次打入亞運前4強是1998年曼谷亞運。中華女足在本屆亞運小組3場比賽踢進12球，8強賽勝越南進入4強，也寫下睽違20年最佳的成績。（編輯：郭中翰）1070831