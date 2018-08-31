前兩回合太保守 林郁婷亞運拳擊奪銅有憾

台灣拳擊好手林郁婷（紅衣）31日在2018雅加達亞運拳擊女子51公斤量級，以1比4不敵中國女將常園（藍衣），不過仍替中華代表團拿下一銅。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月31日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達31日電）前兩回合，林郁婷攻勢打得稍嫌保守，第3回合她雖奮力搶攻，就算自認占優勢，可惜裁判不買帳，最終以1比4不敵中國常園，在亞運拳擊女子51公斤量級拿下銅牌。



林郁婷是去年亞洲拳擊錦標賽金牌，今年雅加達—巨港亞運也被評估有爭金機會，4強提前止步後，她坦言：「對於今天的結果，我雖然很遺憾，但是我還是會繼續加油、努力。」



由於林郁婷和常園算是舊識，兩人也非常熟悉彼此，因此前兩回合，林郁婷打得比較謹慎，直到第3回合才開始搶攻，她也惋惜地說：「可惜為時已晚。」



在雙方對戰上，林郁婷認為自己較占優勢，也明顯地壓制住對手，可是裁判最後評分卻完全出乎意料，不過心態正面的她強調，競技運動就是這樣，只有把自己練得更強，把對手擊倒在地，才能讓裁判無話可說。



林郁婷國小原本是練田徑，家人希望她在課業上多下點功夫，沒想到生性好動的她還是加入了拳擊隊，家人難道不擔心女孩子臉上受傷、掛彩，她則驕傲地說：「基本上在國內的比賽，我很少被打。」



問她為什麼喜歡拳擊，她酷酷地說：「因為我喜歡站在頒獎台頂端的感覺。」而4年前的仁川亞運，她在第一場比賽就落敗出局，今年雖未能一圓亞運金牌夢，不過她強調「進了4強，對自己來說就是個突破，這面獎牌，也算是對自己的一個肯定」。（編輯：陳怡璇）1070831