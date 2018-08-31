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非洲歸化田徑選手亞運狂摘金 巴林作法惹議

發稿時間：2018/08/31 22:04

最新更新：2018/08/31 22:27

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圖為本屆亞運女子100公尺及200公尺短跑項目金牌巴林選手奧迪昂。（圖取自亞運官方網頁en.asiangames2018.id）圖為本屆亞運女子100公尺及200公尺短跑項目金牌巴林選手奧迪昂。（圖取自亞運官方網頁en.asiangames2018.id）

亞運最前線（中央社雅加達31日綜合外電報導）波斯灣小國巴林王國在雅加達-巨港亞運稱霸田徑項目，勇奪12面金牌，但並不是每個人都樂於向他們祝賀。

這是因為如果沒有非洲出生的「歸化」運動員，巴林本屆亞運就連一面田徑金牌都拿不到。

巴林物色國外有天分的運動員並提供他們國籍的政策，完全合乎法律，但多年來引發爭議，這現象在本屆亞運尤其明顯。

巴林贏得的田徑個人項目10面金牌，全由非洲大陸出生的選手包辦，這些運動員來自奈及利亞、衣索比亞、肯亞和摩洛哥。

在贏得金牌的兩支接力隊伍中，除了兩名選手之外，其他人也都是來自非洲。

對運動員本身而言，吸引他們轉換國籍的原因，財務保障很明顯是關鍵誘因，但他們在出生國家待遇差或缺乏機會是常見的事。

6年前搬到巴林的27歲女子選手貝卡杜（Kalkidan Befkadu）解釋：「巴林薪水很好，待遇佳。」她在1500和5000公尺項目奪得金牌。

「衣索比亞有很多厲害的運動員，所以競爭起來很有挑戰性，這也是我轉籍的原因。」

她贏得第2面金牌不久後，滿臉笑容地告訴記者：「是的，我對自己的決定感到很滿意。」

但對於跑不贏非洲出生的對手，最終獲得銀牌、銅牌或空手而歸的其他國家運動員來說，有種不公平競爭的感覺。

印度選手強德（Dutee Chand）在女子100公尺及200公尺短跑都不敵金牌選手巴林的奧迪昂（Edidiong Odiong），只能拿到銀牌。強德因雄性激素超標而在2014年亞運遭禁止參賽，高睪丸素迫使她接受一連串檢測來證明性別。

儘管強德和隊友未對這項議題發表意見，但印度報紙隨即發聲批評。

印度快報（The Indian Express）本週列出「因為『非洲』代表團而受害」的運動員。印度人報（The Hindu）則稱兩位卡達選手為「兩名西亞裝扮的非洲人」。卡達也使用與巴林類似的招募外籍運動員政策。（譯者：葉俐緯/核稿：徐崇哲）1070831

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