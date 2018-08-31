滑輪溜冰風光奪雙金 看軟網團體再拚金

中華滑輪溜冰代表隊31日火力全開，趙祖政（左）與李孟竹（中）在男、女20公里公路賽包辦雙金，加上楊合貞也拿下銅牌，中華亞運代表團今日就進帳2金、3銅。（中華奧會提供）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達31日電）中華滑輪溜冰代表隊今天火力全開，趙祖政與李孟竹在男、女20公里公路賽包辦雙金，加上楊合貞也拿下銅牌，中華亞運代表團今日就進帳2金、3銅。



2018雅加達—巨港亞運進入尾聲，中華隊「金庫」之一的滑輪溜冰，今天總算登場，趙祖政靠著在最後400公尺提前發動攻勢單飛，並突破兩名南韓選手夾擊，成功拿下金牌。



接下來登場的李孟竹也沒漏氣，賽前她的腳踝出現關節炎症狀，一度腫到穿不下溜冰鞋，並疼痛難行，靠著醫療團隊幫忙，她不但如願站上比賽場上，甚至還抱回金牌。



在去年台北世大運勇奪5金、1銅的滑輪溜冰天后楊合貞，今因輪組選錯，一旦進入彎道滑輪抓地力不足，讓她無法全力進攻，好在靠著終點前的直道衝刺，仍讓她拿下一銅。





趙祖政（右2）靠著在最後400公尺提前發動攻勢單飛，並突破兩名南韓選手夾擊，成功拿下男子滑輪溜冰公路賽金牌。（中華奧會提供）

李孟竹（前）賽前腳踝一度腫到穿不下溜冰鞋，靠著醫療團隊幫忙，她不但如願站上比賽場上，甚至還抱回金牌。（中華奧會提供）

女子拳擊方面，林郁婷今在女子51公斤量級4強賽，面對中國常園，歷經3回合激戰，最終以1比4敗陣，無緣金牌戰，至於女子57公斤量級的黃筱雯，則因右腳踝骨裂，4強賽只能忍痛退賽，她和林郁婷各添一面銅牌。



截至台灣時間9時15分，中華亞運代表團累計共拿下16金、17銀與27銅，在45個參賽國中暫時排名第6。



明日最大看點，是今年亞運已拿下1金的軟網代表隊，男、女團都順利挺進8強，明若能再過2關，就能攜手晉級金牌戰，再加上柔道混合團體賽在內，有機會挑戰1998曼谷亞運締造的19金、隊史最多金紀錄。（編輯：陳怡璇）1070831



