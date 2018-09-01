謝淑薇直落二 美網女雙闖進16強

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）台灣網壇名將謝淑薇走出昨天單打輸球陰影，今天在美國網球公開賽女雙第2輪與白俄羅斯選手莎芭蓮卡搭檔，以6比4、7比6（7比5）直落二擊敗對手，闖進16強。



謝淑薇不敵斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova），美網單打止步第2輪後，下午與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）攜手，在第10球場迎戰塞爾維亞的史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）與匈牙利的史托勒（Fanny Stollar）。



謝淑薇與莎芭蓮卡首盤先被破發，隨後找回氣勢，反破對手發球局，以3比3扳平，並在第10局連下4分，再次破發，以6比4拿下首盤。



兩人乘勝追擊，第2盤率先破發，取得3比1領先，可惜第5局未能守住，被對手破發，戰局自此陷入膠著，一路打進搶七。



在搶七大戰，謝淑薇與莎芭蓮卡一度3比5落後，所幸穩住陣腳，趁對手關鍵雙發失誤，連續追分逆轉戰局，最後靠著莎芭蓮卡網前漂亮截擊，以7比5拿下決勝局，歷時1小時31分贏球。



謝淑薇與莎芭蓮卡搭配默契漸佳，屢屢化解危機，將對手破發成功率壓到25%。此外，兩人此役愛司球3比0、致勝球27比21、雙誤3比8等數據都優於對手，全場雖出現29次非受迫性失誤，比對手多一次，但瑕不掩瑜。



本屆美網3位台灣女將全數挺進雙打第2輪。詹皓晴與中國女將楊釗煊搭檔，今天稍早歷經3盤大戰，不敵美國組合多海德（Caroline Dolehide）與麥海爾（Christina McHale），未能闖進16強。



尋求衛冕的詹詠然與白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）合作，第2輪賽事將迎戰名列大會第14種子的美國老將阿塔沃（Raquel Atawo）與德國選手葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）。（編輯：徐睿承）1070901