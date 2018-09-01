/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麥當勞死刑李宏基楊偉中

麥當勞買一送一員工累翻 大部分門市10時30分起暫停營業

>rss

洋基補強外野 網羅前國聯MVP麥卡臣

發稿時間：2018/09/01 09:50

最新更新：2018/09/01 09:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）眼見強棒「法官」賈吉負傷歸期未定，美國職棒大聯盟紐約洋基隊著眼季後賽，決定以2名小聯盟新秀，從舊金山巨人隊換來曾獲國家聯盟最有價值球員的麥卡臣，強化外野戰力。

洋基今天宣布，送出農場系統排名第23的內野手阿維里諾（Abiatal Avelino）與第26的右投手戴鮑拉（Juan De Paula），從巨人換來5度入選明星賽的麥卡臣（Andrew McCutchen）和現金。

31歲的麥卡臣曾效力匹茲堡海盜隊9年，並於2013年榮獲國聯最有價值球員（MVP），但近年成績明顯退步。本季轉到巨人後，麥卡臣出賽130場，打擊率2成55，揮出15發全壘打，55分打點，並有13次盜壘成功。

麥卡臣本季年薪1475萬美元（約新台幣4億5703萬元），紐約郵報報導，洋基與巨人同意分攤尚未支付的240萬美元。

洋基網羅麥卡臣，主要目的是強化外野深度。本季26轟的賈吉（Aaron Judge）7月26日因觸身球造成右手腕骨裂，復原進度不理想，能否趕上季後賽仍是未知數。

這段期間洋基外野人手吃緊，重砲手史丹頓（Giancarlo Stanton）即使左腿後側肌肉痠痛，仍被迫連續83場先發出賽，被拉上大聯盟的羅賓遜（Shane Robinson）代班表現也不如預期，使洋基不得不在8月31日讓渡交易大限截止前，透過交易強化外野陣容。

洋基外野原本就有上季獲國聯MVP的史丹頓，麥卡臣加盟後，將增添一位有MVP資歷的大將。但洋基對球員儀容規定嚴格，原本造型率性的麥卡臣恐怕得剃鬍，更不可能留海盜時代的辮子頭了。

洋基今天賽前戰績84勝50敗，在美國聯盟東區落後波士頓紅襪隊8.5場勝差，若9月戰績沒有明顯起色，恐怕要打贏一戰定生死的外卡殊死戰，才能取得季後賽席位。（編輯：陳惠珍）1070901

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP