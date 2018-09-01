威廉絲姊妹內戰 美網小威直落二晉級16強

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國公開賽第3輪，以6比1、6比2直落二拍落姊姊大威廉絲（Venus Williams），持續征戰追平紀錄的第24座大滿貫賽金盃。



這場知名女網姊妹檔的內戰，號稱是美網今天最受矚目的比賽，不過對戰過程平淡無奇、沒有迸出多少火花，因為小威明顯技高一籌。



這場比賽沒有亮點，唯一出現懸念的時刻是在第2局，當時小威拐到腳踝，讓現場爆滿的觀眾倒抽一口氣。



小威後來可以繼續比賽，但在第一次換邊休息時間叫了一次醫療暫停，包紮腳踝。



不過，最後唯一嚐到苦果的是大威，這是她與妹妹的第30場對戰，成績跟最糟的那場一樣。



小威在場上受訪時說：「我的腳踝扭到，只想把腳踝包緊，比完剩下的比賽，看看明天感覺如何。」



她還說：「這是我復出後表現最棒的比賽。我真的很努力訓練…希望一切付出有所回報。」



大小威在網壇表現出色，有時難免必須對戰自己姊妹，她們接受這點但也表明，不怎麼喜歡姊妹對決。



小威說：「這一點都不容易，她是我最棒的朋友，她對我而言就是全世界，她一直都很支持我的網球生涯。」



小威又說：「每次只要她輸了，我就覺得好像是我輸了。這一點都不好過，但這是比賽，我們都知道比起對戰跟網球，人生還有更重要的事。」



她說：「我全心全意地愛她，她是我還在這裡的理由。」



小威下一場16強賽將出戰愛沙尼亞的卡妮皮（Kaia Kanepi）。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070901