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林加祐國際賽終戰傷退 不完美但有好結果

發稿時間：2018/09/01 17:01

最新更新：2018/09/01 17:01

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達1日電）亞運中華成棒隊隊長林加祐，首度批上國家隊戰袍打亞運，也可能是生涯國際賽終戰，此次對南韓敲出致勝2分砲，今天銅牌戰因傷提前退場，雖然不完美，但他認為「結果是好的就好」。

36歲的林加祐是此次亞運中華隊陣中年紀最長的球員，近2年入選國家隊都有不錯表現，去年亞洲棒球錦標賽、此次亞運都敲出中華隊首轟，林加祐曾表示，穿上中華隊的球衣有特別的情感，打起球來更有衝勁。

今天中華隊與中國隊交手，林加祐首局敲出三壘方向滾地球，讓中國隊守備發生失誤，中華隊靠著失誤跑回1分，隨後詹子賢補上安打，林加祐上到三壘時腳拉傷，提前退場。

林加祐表示，其實第一場跟南韓隊比賽結束，左大腿後側就出現緊繃情況，隊醫幫忙針灸後有改善，所以沒有再去想，但傷勢這種東西沒辦法預估。

林加祐雖有不少國際賽經驗，但是第一次打亞運，他也表示要跟過去的學長們致敬，可以扛著這種大型比賽的壓力。

身為隊長，林加祐表示，球隊凝聚力很好，打擊表現也不錯，但守備還是可以有更好的地方，與日本隊交手，看到很多細膩的東西，這也是台灣棒球需要加強的部分，「我們的選手並不差，但還是有一些地方可以再強化」。

林加祐在母隊合作金庫棒球隊為球員兼教練，去年也已經考到A級棒球教練證，近年受膝蓋傷勢所苦。至於之後回到母隊的安排，林加祐表示，要不要繼續打球，一切都看教練團安排。（編輯：唐聲揚）1070901

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